https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-sudana-seyahat-uyarisi-yapti-1079089159.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sudan'a seyahat uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sudan'a seyahat uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sudan'a seyahat uyarısında bulunarak "Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmalarını... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T21:24+0300

2023-12-27T21:24+0300

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların "çok zorunlu haller dışında" Sudan'a seyahat etmekten kaçınması çağrısında bulundu.Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını kaydeden Keçeli, Port Sudan'da faaliyet gösteren Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgilerini paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20230709/sudanda-hava-saldirisi-en-az-20-kisi-hayatini-kaybetti-1073322708.html

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