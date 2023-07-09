https://sputniknews.com.tr/20230709/sudanda-hava-saldirisi-en-az-20-kisi-hayatini-kaybetti-1073322708.html

Sudan’da hava saldırısı: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da hava saldırısı: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Nisan ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında iç savaşın yaşandığı Sudan'da, ordunun hava saldırısında en az 20 kişinin öldüğü... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T00:50+0300

2023-07-09T00:50+0300

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hdk

hızlı destek kuvvetleri (hdk)

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Sudan'da ordunun hava saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının başkentin batısındaki Umdurman'ın Darüsselam Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti.Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Özel Harekat Kuvvetlerinin Umdurman'da düzenlediği operasyonda bir grup HDK mensubunun öldürüldüğü ve savaş gereçlerinin imha edildiği belirtildi. HDK: Ordunun saldırısında en az 31 kişi öldüHDK'den yapılan açıklamada ise ordunun Umdurman'da gerçekleştirdiği saldırıda en az 31 kişinin öldüğü ve onlarca sivilin yaralandığı kaydedildi.Sabah saatlerinde ordu ile HDK atasında ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum, Bahri ve Umdurman kentlerinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi.

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afrika, sudan, hdk, hızlı destek kuvvetleri (hdk)