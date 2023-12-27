https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinkenla-telefonda-konustu-1079055061.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T17:08+0300
2023-12-27T17:08+0300
2023-12-27T17:08+0300
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hakan fidan
dışişleri
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/disisleri-bakani-fidan-bae-disisleri-bakani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1078859356.html
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antony blinken, hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, isveç
antony blinken, hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, isveç
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.
Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.
F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.
Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.