Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

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Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
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Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
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WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
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Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
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Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
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Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
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‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
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Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
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Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
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Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
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Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
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Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
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Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
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Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
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Saat başı başlıkları
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Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
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Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
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Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
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Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
HABERLER
Saat başı başlıkları
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Saat başı başlıkları
HABERLER
Saat başı başlıkları
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi