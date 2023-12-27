https://sputniknews.com.tr/20231227/dilan-polatin-kremlerini-tmsf-satacak-1079007704.html

Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak

Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak

TMSF’nin kayyım olduğu sosyal medya fenomenlerine ait şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları yeniden başlıyor. Fon 39 şirketteki çalışanların... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:59+0300

2023-12-27T09:59+0300

2023-12-27T09:59+0300

türkiye

dilan polat

güzellik

güzellik

krem

tmsf

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Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor. Kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı. Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi. Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor. Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor. Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF’nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesine öncelik vermesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor

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dilan polat, güzellik, güzellik, krem, tmsf