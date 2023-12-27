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https://sputniknews.com.tr/20231227/dilan-polatin-kremlerini-tmsf-satacak-1079007704.html
Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak
Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak
TMSF’nin kayyım olduğu sosyal medya fenomenlerine ait şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları yeniden başlıyor. Fon 39 şirketteki çalışanların... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:59+0300
2023-12-27T09:59+0300
türkiye
dilan polat
güzellik
güzellik
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Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor. Kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı. Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi. Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor. Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor. Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF’nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesine öncelik vermesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor
https://sputniknews.com.tr/20231221/dilan-polat-cezaevinden-mektup-gonderdi-hic-iyi-degilim-boguluyorum-1078666601.html
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dilan polat, güzellik, güzellik, krem, tmsf
dilan polat, güzellik, güzellik, krem, tmsf

Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak

09:59 27.12.2023
© AA / Muhammed Gencebay GürDilan Polat ve Engin Polat gözaltı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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TMSF’nin kayyım olduğu sosyal medya fenomenlerine ait şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları yeniden başlıyor. Fon 39 şirketteki çalışanların maaşını ödemeye başladı. Polat çiftinin 'franchise' verdiği 100’ü aşkın firma da hizmetine devam edecek.
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor.
Kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı.
Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi. Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor. Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.
Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor.
Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF’nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.
TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesine öncelik vermesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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