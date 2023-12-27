https://sputniknews.com.tr/20231227/daha-maca-cikmada-rekor-kirdi-yunan-futbol-takimindan-fatih-terim-paylasimi-1079000413.html

Daha maça çıkmadan rekor kırdı: Yunan futbol takımından Fatih Terim paylaşımı

Daha maça çıkmadan rekor kırdı: Yunan futbol takımından Fatih Terim paylaşımı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T08:02+0300

2023-12-27T08:02+0300

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spor

fatih terim

futbol

yunanistan

teknik direktör

panathinaikos

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Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.Panathinaikos'ta Fatih Terim için yapılan paylaşım kulüp tarihine geçti. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişiye erişen bu paylaşım, Panathinaikos'un gelmiş geçmiş en çok etkileşim alan paylaşımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim henüz maça bile çıkmadan Yunanistan'da kendinden söz ettirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/panathinaikos-terimi-resmen-acikladi-en-iyi-turk-teknik-direktor-takimin-basina-hemen-geciyor-1078997133.html

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fatih terim, futbol, yunanistan, teknik direktör, panathinaikos