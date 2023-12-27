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Daha maça çıkmadan rekor kırdı: Yunan futbol takımından Fatih Terim paylaşımı
Daha maça çıkmadan rekor kırdı: Yunan futbol takımından Fatih Terim paylaşımı
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T08:02+0300
2023-12-27T08:57+0300
spor
fatih terim
futbol
yunanistan
teknik direktör
panathinaikos
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Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.Panathinaikos'ta Fatih Terim için yapılan paylaşım kulüp tarihine geçti. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişiye erişen bu paylaşım, Panathinaikos'un gelmiş geçmiş en çok etkileşim alan paylaşımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim henüz maça bile çıkmadan Yunanistan'da kendinden söz ettirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/panathinaikos-terimi-resmen-acikladi-en-iyi-turk-teknik-direktor-takimin-basina-hemen-geciyor-1078997133.html
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fatih terim, futbol, yunanistan, teknik direktör, panathinaikos
fatih terim, futbol, yunanistan, teknik direktör, panathinaikos

Daha maça çıkmadan rekor kırdı: Yunan futbol takımından Fatih Terim paylaşımı

08:02 27.12.2023 (güncellendi: 08:57 27.12.2023)
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© İHA
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Yunan ekibi, şu ana kadar henüz görmediği bir olayla karşılaştı.
Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.
Panathinaikos'ta Fatih Terim için yapılan paylaşım kulüp tarihine geçti. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişiye erişen bu paylaşım, Panathinaikos'un gelmiş geçmiş en çok etkileşim alan paylaşımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim henüz maça bile çıkmadan Yunanistan'da kendinden söz ettirdi.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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