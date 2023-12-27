https://sputniknews.com.tr/20231227/can-atakli-savcilikta-ifade-verdi-1079069233.html
Can Ataklı savcılıkta ifade verdi
Can Ataklı savcılıkta ifade verdi
Gazeteci Can Ataklı, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T18:01+0300
2023-12-27T18:01+0300
2023-12-27T18:01+0300
türkiye
gazeteci
can ataklı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104168/37/1041683713_72:0:1228:650_1920x0_80_0_0_0efdc332545532fb3af5d10f36184217.jpg
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçmişti.Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-gazeteci-can-atakli-hakkinda-suc-duyurusu-1078973984.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104168/37/1041683713_216:0:1083:650_1920x0_80_0_0_69eb80465c6da180ec6e0fe358cbc2ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazeteci, can ataklı
Can Ataklı savcılıkta ifade verdi
Gazeteci Can Ataklı, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçmişti.
Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.