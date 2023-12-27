https://sputniknews.com.tr/20231227/can-atakli-savcilikta-ifade-verdi-1079069233.html

Can Ataklı savcılıkta ifade verdi

Can Ataklı savcılıkta ifade verdi

Gazeteci Can Ataklı, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T18:01+0300

2023-12-27T18:01+0300

2023-12-27T18:01+0300

türkiye

gazeteci

can ataklı

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Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.​​​​​Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçmişti.Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20231226/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-gazeteci-can-atakli-hakkinda-suc-duyurusu-1078973984.html

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