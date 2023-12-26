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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı'nın, şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T14:22+0300
2023-12-26T14:22+0300
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can ataklı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
hakaret
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Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, 23 Aralık'ta, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı ziyaret sonrasında bir gazetecinin, "gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlerine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti."Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyen Göktaş, şunları kaydetti:
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can ataklı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, hakaret
can ataklı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, hakaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

14:22 26.12.2023
© Fotoğraf : TwitterCan Ataklı
Can Ataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı'nın, şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz." dedi.
Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, 23 Aralık'ta, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı ziyaret sonrasında bir gazetecinin, "gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlerine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyen Göktaş, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak, bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin, bu tür söylemlerde bulunması, bizlerin canını acıtıyor. Bizler, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz."
Can Ataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
TÜRKİYE
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
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