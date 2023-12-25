https://sputniknews.com.tr/20231225/can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1078938181.html

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T22:06+0300

2023-12-25T22:06+0300

2023-12-25T22:06+0300

türkiye

gazeteci

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

x

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20211026/can-atakli-chpye-yurdun-dort-bir-yanindan-yolsuzluk-ihbarlari-ve-dosyalari-yagiyormus-1050181026.html

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