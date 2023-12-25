https://sputniknews.com.tr/20231225/can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1078938181.html
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T22:06+0300
2023-12-25T22:06+0300
2023-12-25T22:06+0300
türkiye
gazeteci
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
x
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20211026/can-atakli-chpye-yurdun-dort-bir-yanindan-yolsuzluk-ihbarlari-ve-dosyalari-yagiyormus-1050181026.html
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gazeteci, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, x
gazeteci, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, x
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.
Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.