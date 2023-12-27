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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Meclis Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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vedat işıkhan

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı: Bakan Işıkhan'dan açıklama

19:13 27.12.2023
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Meclis Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (solda) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sağda) da katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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