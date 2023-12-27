https://sputniknews.com.tr/20231227/bm-genel-sekreteri-guterres-bir-sonraki-salgina-hazir-degiliz-1079075186.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Bir sonraki salgına hazır değiliz

BM Genel Sekreteri Guterres: Bir sonraki salgına hazır değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Guterres 'Uluslararası Salgına Hazırlık Günü' vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T18:53+0300

2023-12-27T18:53+0300

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dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

salgın

covid-19

kovid-19

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz" açıklamasında bulundu.Kovid-19'a artık uluslararası sağlık alanında aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ancak yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünü belirten Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.Guterres, birçok sağlık sisteminin ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın aşıya erişiminin olmadığını kaydetti.Guterres, dünyanın virüslerin denetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi için işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, zengin ülkelerin kaynakları ve tedavileri kontrol etme ve istifleme eğilimini bırakması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasinin-tekrarlanmasi-anlamsiz-1078794089.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, salgın, covid-19, kovid-19