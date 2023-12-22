https://sputniknews.com.tr/20231222/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasinin-tekrarlanmasi-anlamsiz-1078794089.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının tekrarlanmasına ihtiyaç olduğuna şüphe duyduğunu belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T22:50+0300

2023-12-22T22:50+0300

2023-12-22T22:52+0300

ukrayna krizi

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

tahıl

tahıl

tahıl

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BM Genel Sekreteri Guterres, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının tekrarlanmasının anlamı olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.Guterres’in sözlerine göre, Karadeniz’de serbest dolaşım için koşulların oluşturulması gerekiyor.‘İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli’“Hiçbir şey Gazze’den roket atılmasını veya sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını haklı gösteremez” diyen Guterres, “Hamas’ın saldırısı, Filistin halkının toplu halde cezalandırılmasını haklı gösteremez ve İsrail’i kendi yükümlülüklerinden muaf tutamaz” diye kaydetti.‘İsrail, Gazze’deki ticari faaliyete yönelik kısıtlamaları kaldırmalı’BM Genel Sekreteri, İsrail’e Gazze’deki ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunarak, “Market rafları boş, cüzdanlar boş, mideler boş” dedi.Sınır kapılarından geçen insani yardım kamyonlarının sayısını, etkililik ölçüsü olarak gösterme yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü: Guterres, dünya toplumunun barışı, sivillerin korunmasını ve acılarına son verilmesi ve iki devletli çözüm çağrısında bulunmak ve bunu teşvik etmek için tek ağızdan konuşması gerektiğini kaydetti. ‘Gazze sakinlerinin yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı’“Örgütün verilerine göre, 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da Gazze sakinlerinin yüzde 85’ini oluşturuyor. Aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişi aç ve dünyanın en aç beş kişiden dördü Gazze’de bulunuyor” diyen Genel Sekreter, bu tür durumlarda kamu düzeninin bozulması riskinin olduğu uyarısında bulundu.Guterres, “İnsani ateşkes, Gazze’de zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yolu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html

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