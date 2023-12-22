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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasinin-tekrarlanmasi-anlamsiz-1078794089.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının tekrarlanmasına ihtiyaç olduğuna şüphe duyduğunu belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T22:50+0300
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BM Genel Sekreteri Guterres, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının tekrarlanmasının anlamı olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.Guterres’in sözlerine göre, Karadeniz’de serbest dolaşım için koşulların oluşturulması gerekiyor.‘İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli’“Hiçbir şey Gazze’den roket atılmasını veya sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını haklı gösteremez” diyen Guterres, “Hamas’ın saldırısı, Filistin halkının toplu halde cezalandırılmasını haklı gösteremez ve İsrail’i kendi yükümlülüklerinden muaf tutamaz” diye kaydetti.‘İsrail, Gazze’deki ticari faaliyete yönelik kısıtlamaları kaldırmalı’BM Genel Sekreteri, İsrail’e Gazze’deki ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunarak, “Market rafları boş, cüzdanlar boş, mideler boş” dedi.Sınır kapılarından geçen insani yardım kamyonlarının sayısını, etkililik ölçüsü olarak gösterme yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü: Guterres, dünya toplumunun barışı, sivillerin korunmasını ve acılarına son verilmesi ve iki devletli çözüm çağrısında bulunmak ve bunu teşvik etmek için tek ağızdan konuşması gerektiğini kaydetti. ‘Gazze sakinlerinin yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı’“Örgütün verilerine göre, 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da Gazze sakinlerinin yüzde 85’ini oluşturuyor. Aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişi aç ve dünyanın en aç beş kişiden dördü Gazze’de bulunuyor” diyen Genel Sekreter, bu tür durumlarda kamu düzeninin bozulması riskinin olduğu uyarısında bulundu.Guterres, “İnsani ateşkes, Gazze’de zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yolu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html
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guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, tahıl, tahıl
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, tahıl, tahıl

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız

22:50 22.12.2023 (güncellendi: 22:52 22.12.2023)
© REUTERS / CARLO ALLEGRIBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının tekrarlanmasına ihtiyaç olduğuna şüphe duyduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının tekrarlanmasının anlamı olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
Guterres’in sözlerine göre, Karadeniz’de serbest dolaşım için koşulların oluşturulması gerekiyor.

‘İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli’

Hiçbir şey Gazze’den roket atılmasını veya sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını haklı gösteremez” diyen Guterres, “Hamas’ın saldırısı, Filistin halkının toplu halde cezalandırılmasını haklı gösteremez ve İsrail’i kendi yükümlülüklerinden muaf tutamaz” diye kaydetti.

‘İsrail, Gazze’deki ticari faaliyete yönelik kısıtlamaları kaldırmalı’

BM Genel Sekreteri, İsrail’e Gazze’deki ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunarak, “Market rafları boş, cüzdanlar boş, mideler boş” dedi.
Sınır kapılarından geçen insani yardım kamyonlarının sayısını, etkililik ölçüsü olarak gösterme yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asıl sorun, İsrail’in bu saldırıyı sürdürme biçimi ve insani yardımın Gazze’de dağıtımında çok büyük engeller yaratması. Yardımın etkin şekilde sağlanması için güvenliğe, lojistik olanaklara ve ticari faaliyetinin canlandırılmasına ihtiyaç var. İsrail derhal ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırmalı. İhtiyaç sahiplerine fon sağlamaya hazırız ama orada satın alınacak hiçbir şey yok. Marketlerin rafları boş. Tüm Gazze’de sadece tek bir fırın çalışıyor.”
Guterres, dünya toplumunun barışı, sivillerin korunmasını ve acılarına son verilmesi ve iki devletli çözüm çağrısında bulunmak ve bunu teşvik etmek için tek ağızdan konuşması gerektiğini kaydetti.

‘Gazze sakinlerinin yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı’

Örgütün verilerine göre, 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da Gazze sakinlerinin yüzde 85’ini oluşturuyor. Aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişi aç ve dünyanın en aç beş kişiden dördü Gazze’de bulunuyor” diyen Genel Sekreter, bu tür durumlarda kamu düzeninin bozulması riskinin olduğu uyarısında bulundu.
Guterres, “İnsani ateşkes, Gazze’de zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yolu” dedi.
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