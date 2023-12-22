https://sputniknews.com.tr/20231222/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasinin-tekrarlanmasi-anlamsiz-1078794089.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının tekrarlanmasına ihtiyaç olduğuna şüphe duyduğunu belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T22:50+0300
2023-12-22T22:50+0300
2023-12-22T22:52+0300
ukrayna krizi
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
tahıl
tahıl
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/1a/1054257130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6508ad1dd2600cc8aaae370e1c71ed9.jpg
BM Genel Sekreteri Guterres, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının tekrarlanmasının anlamı olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.Guterres’in sözlerine göre, Karadeniz’de serbest dolaşım için koşulların oluşturulması gerekiyor.‘İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli’“Hiçbir şey Gazze’den roket atılmasını veya sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını haklı gösteremez” diyen Guterres, “Hamas’ın saldırısı, Filistin halkının toplu halde cezalandırılmasını haklı gösteremez ve İsrail’i kendi yükümlülüklerinden muaf tutamaz” diye kaydetti.‘İsrail, Gazze’deki ticari faaliyete yönelik kısıtlamaları kaldırmalı’BM Genel Sekreteri, İsrail’e Gazze’deki ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunarak, “Market rafları boş, cüzdanlar boş, mideler boş” dedi.Sınır kapılarından geçen insani yardım kamyonlarının sayısını, etkililik ölçüsü olarak gösterme yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü: Guterres, dünya toplumunun barışı, sivillerin korunmasını ve acılarına son verilmesi ve iki devletli çözüm çağrısında bulunmak ve bunu teşvik etmek için tek ağızdan konuşması gerektiğini kaydetti. ‘Gazze sakinlerinin yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı’“Örgütün verilerine göre, 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da Gazze sakinlerinin yüzde 85’ini oluşturuyor. Aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişi aç ve dünyanın en aç beş kişiden dördü Gazze’de bulunuyor” diyen Genel Sekreter, bu tür durumlarda kamu düzeninin bozulması riskinin olduğu uyarısında bulundu.Guterres, “İnsani ateşkes, Gazze’de zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yolu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/1a/1054257130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a25a75fa2f0cfa9c7f8332bb3fa00c02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, tahıl, tahıl
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, tahıl, tahıl
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasının tekrarlanması anlamsız
22:50 22.12.2023 (güncellendi: 22:52 22.12.2023)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının tekrarlanmasına ihtiyaç olduğuna şüphe duyduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının tekrarlanmasının anlamı olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
Guterres’in sözlerine göre, Karadeniz’de serbest dolaşım için koşulların oluşturulması gerekiyor.
‘İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli’
“Hiçbir şey Gazze’den roket atılmasını veya sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını haklı gösteremez” diyen Guterres, “Hamas’ın saldırısı, Filistin halkının toplu halde cezalandırılmasını haklı gösteremez ve İsrail’i kendi yükümlülüklerinden muaf tutamaz” diye kaydetti.
‘İsrail, Gazze’deki ticari faaliyete yönelik kısıtlamaları kaldırmalı’
BM Genel Sekreteri, İsrail’e Gazze’deki ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunarak, “Market rafları boş, cüzdanlar boş, mideler boş” dedi.
Sınır kapılarından geçen insani yardım kamyonlarının sayısını, etkililik ölçüsü olarak gösterme yaklaşımının hatalı olduğunu söyleyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asıl sorun, İsrail’in bu saldırıyı sürdürme biçimi ve insani yardımın Gazze’de dağıtımında çok büyük engeller yaratması. Yardımın etkin şekilde sağlanması için güvenliğe, lojistik olanaklara ve ticari faaliyetinin canlandırılmasına ihtiyaç var. İsrail derhal ticari faaliyete uyguladığı kısıtlamaları kaldırmalı. İhtiyaç sahiplerine fon sağlamaya hazırız ama orada satın alınacak hiçbir şey yok. Marketlerin rafları boş. Tüm Gazze’de sadece tek bir fırın çalışıyor.”
Guterres, dünya toplumunun barışı, sivillerin korunmasını ve acılarına son verilmesi ve iki devletli çözüm çağrısında bulunmak ve bunu teşvik etmek için tek ağızdan konuşması gerektiğini kaydetti.
‘Gazze sakinlerinin yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı’
“Örgütün verilerine göre, 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da Gazze sakinlerinin yüzde 85’ini oluşturuyor. Aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişi aç ve dünyanın en aç beş kişiden dördü Gazze’de bulunuyor” diyen Genel Sekreter, bu tür durumlarda kamu düzeninin bozulması riskinin olduğu uyarısında bulundu.
Guterres, “İnsani ateşkes, Gazze’de zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yolu” dedi.