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Bir günlük kayıp 520 milyar lira: Borsa neden düşüyor, alternatif yatırım araçları ne?
Bir günlük kayıp 520 milyar lira: Borsa neden düşüyor, alternatif yatırım araçları ne?
Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri 22 Aralık Cuma günü hisse senedi piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 25 Aralık Pazartesi kapanışta 435 bin 429 kişi... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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Hisse senedi piyasalarında dalgalı seyir, son çeyrekte borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesiyle sürerken, yılın son haftasında ise yabancı yatırımcıların Noel tatili Borsa İstanbul'da işleri zora soktu.435 bin yatırımcıdan geri adımHaftanın ilk işlem gününde ağır kayıp yaşayan endekslerdeki hareket yatırımcı sayısı ile pay senedi piyasa değerini de olumsuz etkiledi. MKK verilerine göre 22 Aralık günü pay senedi piyasalarında yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149 iken 25 Aralık Pazartesi kapanışta bu rakamın 8 milyon 50 bir 720’ye düştüğüne işaret etti. Bu bir günde 435 bin 429 yatırımcının hisse senedi piyasasından çıktığını gösteriyor. Pay senedi piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10.13 trilyon lira büyüklüğündeyken pazartesi kapanışta 9.61 trilyon liraya indi. Bu bir günlük kaybın 520 milyar liraya ulaştığının göstergesi.Ekim sonunda rekorMKK verilerine göre hisse senedi yatırımcı sayısı 31 Ekim itibariyle 8.56 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Kasım sonunda bu rakam 8.22 milyon kişiye gerilerken 22 Aralık itibariyle 8.05 milyona düştü. Bir günde yaşanan ağır kaybın yanı sıra iki ay sonunda da yarım milyon kişi hisse senedi piyasasından çıktı.2 trilyon TL gerilemeEylül sonunda pay senedi piyasa değeri 11.28 trilyon lira iken yine kasım sonunda 10.65 trilyon liraya indi. 25 Aralık itibariyle ise bu rakam 9.61 trilyon liraya kadar geriledi. Ağustos sonunda pay senedi piyasa değeri 9.59 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. 25 Aralık itibariyle ağustos sonuna geri dönüldü. O dönem yatırımcı sayısı ise 6.26 milyon kişi seviyesinde idi.Alternatif yatırım araçları ne demek?Alternatif Yatırım'ın hizmetleri, pay piyasaları, borçlanma araçları, yatırım fonları ve para piyasalarında işlem aracılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yöneticiliği, sınırlı saklama hizmetleri, kurumsal finansman konularında verdiği halka arz, satın alma ve birleşme hizmetlerinden oluşıyor.
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borsa neden düşüyor, alternatif yatırım araçları ne
borsa neden düşüyor, alternatif yatırım araçları ne

Bir günlük kayıp 520 milyar lira: Borsa neden düşüyor, alternatif yatırım araçları ne?

11:32 27.12.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
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Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri 22 Aralık Cuma günü hisse senedi piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 25 Aralık Pazartesi kapanışta 435 bin 429 kişi azaldığını ortaya koydu. Veriler toplam pay senedi piyasa değerinin de 520 milyar lira azaldığını gösterdi. Borsa İstanbul'da yaşanan bu durumun sebebinin ise Noel tatili olduğu ifade edildi.
Hisse senedi piyasalarında dalgalı seyir, son çeyrekte borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesiyle sürerken, yılın son haftasında ise yabancı yatırımcıların Noel tatili Borsa İstanbul'da işleri zora soktu.

435 bin yatırımcıdan geri adım

Haftanın ilk işlem gününde ağır kayıp yaşayan endekslerdeki hareket yatırımcı sayısı ile pay senedi piyasa değerini de olumsuz etkiledi. MKK verilerine göre 22 Aralık günü pay senedi piyasalarında yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149 iken 25 Aralık Pazartesi kapanışta bu rakamın 8 milyon 50 bir 720’ye düştüğüne işaret etti. Bu bir günde 435 bin 429 yatırımcının hisse senedi piyasasından çıktığını gösteriyor. Pay senedi piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10.13 trilyon lira büyüklüğündeyken pazartesi kapanışta 9.61 trilyon liraya indi. Bu bir günlük kaybın 520 milyar liraya ulaştığının göstergesi.

Ekim sonunda rekor

MKK verilerine göre hisse senedi yatırımcı sayısı 31 Ekim itibariyle 8.56 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Kasım sonunda bu rakam 8.22 milyon kişiye gerilerken 22 Aralık itibariyle 8.05 milyona düştü. Bir günde yaşanan ağır kaybın yanı sıra iki ay sonunda da yarım milyon kişi hisse senedi piyasasından çıktı.

2 trilyon TL gerileme

Eylül sonunda pay senedi piyasa değeri 11.28 trilyon lira iken yine kasım sonunda 10.65 trilyon liraya indi. 25 Aralık itibariyle ise bu rakam 9.61 trilyon liraya kadar geriledi. Ağustos sonunda pay senedi piyasa değeri 9.59 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. 25 Aralık itibariyle ağustos sonuna geri dönüldü. O dönem yatırımcı sayısı ise 6.26 milyon kişi seviyesinde idi.

Alternatif yatırım araçları ne demek?

Alternatif Yatırım'ın hizmetleri, pay piyasaları, borçlanma araçları, yatırım fonları ve para piyasalarında işlem aracılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yöneticiliği, sınırlı saklama hizmetleri, kurumsal finansman konularında verdiği halka arz, satın alma ve birleşme hizmetlerinden oluşıyor.
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