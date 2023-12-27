https://sputniknews.com.tr/20231227/altindan-bir-rekor-daha-kapalicarsida-2026-liraya-yukseldi-1079004017.html

Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi

Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, euro 32,4090 liradan güne başladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:20+0300

2023-12-27T09:20+0300

2023-12-27T09:40+0300

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Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. Dolar bir süre 29.35 seviyesini de gördü. 32,4070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.Dolar rekor seviyedeDolar 29.35 seviyesiyle bir rekora daha imza atmış oldu.Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 948 lira, çeyrek altın 3 bin 156 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 589 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 65 dolardan başladı.Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldiKapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:41 itibarıyla 2026 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 2003 liradan alış, 2021 liradan satış olarak işlem görüyor.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.299 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.465 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/altin-fiyatlarinda-rekor-kapalicarsida-2-bin-12-lirayi-goruldu-1078943627.html

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