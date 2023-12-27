Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: ABD Netanyahu'nun 'fişini' çekti
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki ilişki
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231227/altindan-bir-rekor-daha-kapalicarsida-2026-liraya-yukseldi-1079004017.html
Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi
Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, euro 32,4090 liradan güne başladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:20+0300
2023-12-27T09:40+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
altın
çeyrek altın
bitcoin
kripto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. Dolar bir süre 29.35 seviyesini de gördü. 32,4070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.Dolar rekor seviyedeDolar 29.35 seviyesiyle bir rekora daha imza atmış oldu.Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 948 lira, çeyrek altın 3 bin 156 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 589 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 65 dolardan başladı.Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldiKapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:41 itibarıyla 2026 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 2003 liradan alış, 2021 liradan satış olarak işlem görüyor.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.299 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.465 dolar seviyesinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/altin-fiyatlarinda-rekor-kapalicarsida-2-bin-12-lirayi-goruldu-1078943627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,dolar son dakika,gram altın rekor,gram altın son dakika,altın fiyatları rekor,altın fiyatları,euro ne kadar,dolat tl kaç lira,dolar rekor,bitcoin
dolar ne kadar,dolar son dakika,gram altın rekor,gram altın son dakika,altın fiyatları rekor,altın fiyatları,euro ne kadar,dolat tl kaç lira,dolar rekor,bitcoin

Altından bir rekor daha: Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi

09:20 27.12.2023 (güncellendi: 09:40 27.12.2023)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, euro 32,4090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. Dolar bir süre 29.35 seviyesini de gördü. 32,4070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.

Dolar rekor seviyede

Dolar 29.35 seviyesiyle bir rekora daha imza atmış oldu.
Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 948 lira, çeyrek altın 3 bin 156 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 589 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 65 dolardan başladı.

Kapalıçarşı'da 2026 liraya yükseldi

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:41 itibarıyla 2026 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 2003 liradan alış, 2021 liradan satış olarak işlem görüyor.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.299 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.01 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.465 dolar seviyesinde seyrediyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
EKONOMİ
Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü
Dün, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала