https://sputniknews.com.tr/20231226/altin-fiyatlarinda-rekor-kapalicarsida-2-bin-12-lirayi-goruldu-1078943627.html
Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü
Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü
Altın fiyatları yıl sonunda rekor kırmaya devam ediyor. Saat 04:00-05:00 arasında gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 2 bin 12 liraya kadar yükseldi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:21+0300
2023-12-26T10:21+0300
2023-12-26T10:22+0300
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Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.Gram altın rekor kırdıUluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.Fiziki altın rekor seviyedeHürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:00-05:00 arasında 2 bin 12 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış olarak işlem görüyor.Bankalarda 1979 liradaBankalarda ise alım ve satım arasındaki marj aralığı devam ediyor. Bankalarda alış 1916 lira, satış 1979 lira seviyelerinde oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/serbest-piyasada-bugun-euro-31-dolar-29-liranin-uzerinde-1078633415.html
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altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın, türk lirası, dolar/tl
altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın, türk lirası, dolar/tl
Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü
10:21 26.12.2023 (güncellendi: 10:22 26.12.2023)
Altın fiyatları yıl sonunda rekor kırmaya devam ediyor. Saat 04:00-05:00 arasında gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 2 bin 12 liraya kadar yükseldi.
Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.
Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.
Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.
Fiziki altın rekor seviyede
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına
göre Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:00-05:00 arasında 2 bin 12 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış olarak işlem görüyor.
Bankalarda ise alım ve satım arasındaki marj aralığı devam ediyor. Bankalarda alış 1916 lira, satış 1979 lira seviyelerinde oluşuyor.