https://sputniknews.com.tr/20231226/altin-fiyatlarinda-rekor-kapalicarsida-2-bin-12-lirayi-goruldu-1078943627.html

Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü

Altın fiyatlarında rekor: Kapalıçarşı'da 2 bin 12 lirayı gördü

Altın fiyatları yıl sonunda rekor kırmaya devam ediyor. Saat 04:00-05:00 arasında gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 2 bin 12 liraya kadar yükseldi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T10:21+0300

2023-12-26T10:21+0300

2023-12-26T10:22+0300

ekonomi

altın

gram altın

çeyrek altın

cumhuriyet altını

ons altın

türk lirası

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.Gram altın rekor kırdıUluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.Fiziki altın rekor seviyedeHürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:00-05:00 arasında 2 bin 12 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış olarak işlem görüyor.Bankalarda 1979 liradaBankalarda ise alım ve satım arasındaki marj aralığı devam ediyor. Bankalarda alış 1916 lira, satış 1979 lira seviyelerinde oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231220/serbest-piyasada-bugun-euro-31-dolar-29-liranin-uzerinde-1078633415.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın, türk lirası, dolar/tl