https://sputniknews.com.tr/20231227/bestepede-asgari-ucret-toplantisi-erdogan-isci-isveren-ve-hukumet-temsilcilerini-davet-etti-1079030478.html

Beştepe'de asgari ücret toplantısı: Erdoğan, işçi-işveren ve hükümet temsilcilerini davet etti

Beştepe'de asgari ücret toplantısı: Erdoğan, işçi-işveren ve hükümet temsilcilerini davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle Beştepe'de bir araya gelecek. 16.30'da... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:35+0300

2023-12-27T11:35+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

recep tayyip erdoğan

vedat ışıkhan

2024

refah payı

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Türkiye'nin gözü yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyorİlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.2024'te ikinci zam olmayacakMilyonların beklediği asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Temmuz'da ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" demişti.Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html

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