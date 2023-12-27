https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-isikhandan-turk-ise-asgari-ucret-ziyareti-1079044708.html
Türk-İş Başkanı, Erdoğan ile görüşecek: Asgari ücret bugün açıklanacak mı?
Türk-İş Başkanı, Erdoğan ile görüşecek: Asgari ücret bugün açıklanacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş’i ziyaret etti... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T15:33+0300
2023-12-27T15:33+0300
2023-12-27T17:12+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
türk-iş
asgari ücret
recep tayyip erdoğan
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Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.'Neticelenince sizinle paylaşacağız'Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.Türk-İş Başkanı: Uzlaşırsak otururuzAtalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ'i ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TÜRK-İŞ'in süreç boyunca asgari ücretle ilgili bir rakam dile getirmediğini belirten Atalay, şöyle konuştu:'Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada'Asgari ücretin aileleriyle birlikte 30 milyon kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, kimsenin vebaline girecek halleri olmadığını söyledi.TÜRK-İŞ'in asgari ücret çalışmalarını 4 işçinin de yer aldığı komisyonun yürüttüğünü anımsatan Atalay, "Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada. Burada toplumu memnun edecek, bizlerin de razı geleceği rakam olursa 'Varız' deriz." ifadesini kullandı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının adil olmadığını belirten Atalay, "Bugüne kadar 40'ın 35'ini zaten imzalamamışız. Ben zaman zaman söylüyorum bizim örgütlü olduğumuz yerlerde asgari ücretli yüzde 1 bile yok. Onlar bizim kardeşimiz, ailemizin bir parçası. Karşıdaki lokantada çalışan insanlar, onlar bizim parçamız. Sorsunlar, biz kanaatimizi söyleriz. Ben evvela bir gideyim oraya, bir göreyim, ne denilmesi gerekiyorsa bugüne kadar noksansız söyledim, yine aynısını söylerim." dedi.Atalay, açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/bestepede-asgari-ucret-toplantisi-erdogan-isci-isveren-ve-hukumet-temsilcilerini-davet-etti-1079030478.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, türk-iş, asgari ücret, recep tayyip erdoğan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, türk-iş, asgari ücret, recep tayyip erdoğan
Türk-İş Başkanı, Erdoğan ile görüşecek: Asgari ücret bugün açıklanacak mı?
15:33 27.12.2023 (güncellendi: 17:12 27.12.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bakan Işıkhan, belli olunca açıklayacağız" dedi. Türk-İş Başkanı Atalay ise
Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.
'Neticelenince sizinle paylaşacağız'
Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.
Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.
Türk-İş Başkanı: Uzlaşırsak otururuz
Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ'i ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TÜRK-İŞ'in süreç boyunca asgari ücretle ilgili bir rakam dile getirmediğini belirten Atalay, şöyle konuştu:
"Şimdi biz oraya (AK Parti Genel Merkezi) gideceğiz. Bize bir rakam söylerlerse biz de düşündüğümüz rakamı, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah dedikleri rakam, arzu ettiğimiz rakam olur. Evvela onlar bana söylesin ondan sonra... Bakan Bey'e de (rakamı) söylemedim. Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı orada sorsun, işveren söylesin, hükümet söylesin ondan sonra anlatırız. Uzlaşırsak masada otururuz, uzlaşmazsak 'Bizler için yok, bu işe katılmıyoruz' der, çıkarız işin içinden olur biter."
'Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada'
Asgari ücretin aileleriyle birlikte 30 milyon kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, kimsenin vebaline girecek halleri olmadığını söyledi.
TÜRK-İŞ'in asgari ücret çalışmalarını 4 işçinin de yer aldığı komisyonun yürüttüğünü anımsatan Atalay, "Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada. Burada toplumu memnun edecek, bizlerin de razı geleceği rakam olursa 'Varız' deriz." ifadesini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının adil olmadığını belirten Atalay, "Bugüne kadar 40'ın 35'ini zaten imzalamamışız. Ben zaman zaman söylüyorum bizim örgütlü olduğumuz yerlerde asgari ücretli yüzde 1 bile yok. Onlar bizim kardeşimiz, ailemizin bir parçası. Karşıdaki lokantada çalışan insanlar, onlar bizim parçamız. Sorsunlar, biz kanaatimizi söyleriz. Ben evvela bir gideyim oraya, bir göreyim, ne denilmesi gerekiyorsa bugüne kadar noksansız söyledim, yine aynısını söylerim." dedi.
Atalay, açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.