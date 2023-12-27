https://sputniknews.com.tr/20231227/amasyada-kayisi-agaci-aralik-ayinda-cicek-acti-yalanci-bahara-aldandi-1079066593.html
Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı: 'Yalancı bahara aldandı'
Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı: 'Yalancı bahara aldandı'
- Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T17:52+0300
2023-12-27T17:52+0300
2023-12-27T17:52+0300
yaşam
amasya
kayısı
kayısı
ağaç
suluova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079066397_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_1582754b19e4bfa74c5b471b850b2dd2.jpg
Cumhuriyet Mahallesi'nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu dile getiren Can, "Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/kazanli-dalgiclar-golun-3-metre-altina-dalip-yilbasi-agaci-yerlestirdiler-1078961204.html
amasya
suluova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079066397_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b8c54f90a819b71bffa680f5bf2a2e03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
amasya, kayısı, kayısı, ağaç, suluova
amasya, kayısı, kayısı, ağaç, suluova
Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı: 'Yalancı bahara aldandı'
- Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.
Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu dile getiren Can, "Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil" ifadesini kullandı.