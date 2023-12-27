https://sputniknews.com.tr/20231227/amasyada-kayisi-agaci-aralik-ayinda-cicek-acti-yalanci-bahara-aldandi-1079066593.html

Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı: 'Yalancı bahara aldandı'

Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı: 'Yalancı bahara aldandı'

- Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:52+0300

2023-12-27T17:52+0300

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amasya

kayısı

kayısı

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suluova

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Cumhuriyet Mahallesi'nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu dile getiren Can, "Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil" ifadesini kullandı.

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