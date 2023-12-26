https://sputniknews.com.tr/20231226/kazanli-dalgiclar-golun-3-metre-altina-dalip-yilbasi-agaci-yerlestirdiler-1078961204.html
Kazanlı dalgıçlar gölün 3 metre altına dalıp yılbaşı ağacı yerleştirdiler
Kazanlı dalgıçlar gölün 3 metre altına dalıp yılbaşı ağacı yerleştirdiler
Rusya'nın Kazan şehrinde bulunan Kazan Devlet Tıp Üniversitesi'nin (KSMU) Bentos Dalış Kulübü'nden dalgıçlar gölün üç metre derinliğine dalarak su altına... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:29+0300
2023-12-26T13:29+0300
2023-12-26T13:29+0300
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yılbaşı ağacı
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dalgıç
rusya
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Kazan Devlet Tıp Üniversitesi'nin (KSMU) Bentos Dalış Kulübü'nden dalgıçlar, 24 Aralık Pazar günü Kazan'da bulunan gölün üç metre derinliğe daldılar ve yeni yıl geleneğine uyarak yeni yıl öncesinde su altına bir yılbaşı ağacı diktiler.Dalgıç Mikhail Romashov, kulüp üyelerinin yaklaşan tatilleri bu şekilde kutladığını söyledi.Yılbaşı ağacını su altında incelemek için 10'dan fazla kişi kaydoldu, ancak güvenlik nedeniyle yalnızca üç kişilik gruplar halinde dalış yapılması planlandı.Dalgıç Romashov, "Kendinizi bu alana kaptırmanız, ağırlıksızlığı hissetmeniz ve sonra zaten bu ağırlıksızlıkta, Noel ağacının etrafında yüzmeniz, bu hissi hissetmeniz gerekiyor, bu duygu tarif edilemez" olduğunu söyledi.Geleneksel olarak yılbaşı ağacı Mavi Göl'ün dibine yerleştirilir ancak bu yıl noel ağacının dikileceği lokasyon değişti.Dalgıçlar süslenmiş yılbaşı ağacını bu kez Emerald Gölü'ne daldırdı.
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Kazanlı dalgıçlar gölün 3 metre altına dalıp yılbaşı ağacı yerleştirdiler
Kazanlı dalgıçlar gölün 3 metre altına dalıp yılbaşı ağacı yerleştirdiler
2023-12-26T13:29+0300
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Sputnik Türkiye
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video, kazan, noel ağacı, yılbaşı ağacı, yeni yıl, dalgıç, rusya, видео
video, kazan, noel ağacı, yılbaşı ağacı, yeni yıl, dalgıç, rusya, видео
Kazanlı dalgıçlar gölün 3 metre altına dalıp yılbaşı ağacı yerleştirdiler
Rusya'nın Kazan şehrinde bulunan Kazan Devlet Tıp Üniversitesi'nin (KSMU) Bentos Dalış Kulübü'nden dalgıçlar gölün üç metre derinliğine dalarak su altına yılbaşı ağacı yerleştirdiler.
Kazan Devlet Tıp Üniversitesi'nin (KSMU) Bentos Dalış Kulübü'nden dalgıçlar, 24 Aralık Pazar günü Kazan'da bulunan gölün üç metre derinliğe daldılar ve yeni yıl geleneğine uyarak yeni yıl öncesinde su altına bir yılbaşı ağacı diktiler.
Dalgıç Mikhail Romashov, kulüp üyelerinin yaklaşan tatilleri bu şekilde kutladığını söyledi.
Yılbaşı ağacını su altında incelemek için 10'dan fazla kişi kaydoldu, ancak güvenlik nedeniyle yalnızca üç kişilik gruplar halinde dalış yapılması planlandı.
Dalgıç Romashov, "Kendinizi bu alana kaptırmanız, ağırlıksızlığı hissetmeniz ve sonra zaten bu ağırlıksızlıkta, Noel ağacının etrafında yüzmeniz, bu hissi hissetmeniz gerekiyor, bu duygu tarif edilemez" olduğunu söyledi.
Geleneksel olarak yılbaşı ağacı Mavi Göl'ün dibine yerleştirilir ancak bu yıl noel ağacının dikileceği lokasyon değişti.
Dalgıçlar süslenmiş yılbaşı ağacını bu kez Emerald Gölü'ne daldırdı.