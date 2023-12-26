https://sputniknews.com.tr/20231226/zaharova-bati-ukraynaya-yaptigi-gibi-sirbistana-da-ultimatom-veriyor-1078978689.html

Zaharova: Batı, Ukrayna'ya yaptığı gibi Sırbistan'a da ültimatom veriyor

Zaharova: Batı, Ukrayna'ya yaptığı gibi Sırbistan'a da ültimatom veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kolektif Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi Sırbistan'a da ültimatom verdiğini ifade etti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T15:52+0300

2023-12-26T15:52+0300

2023-12-26T15:52+0300

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protesto

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Zaharova, Belgrad'da yaşanan protesto olaylarda kolektif Batı'nın tutumuna tepki gösterdi.Batı'nın tıpkı Ukrayna'ya yaptığı gibi Sırbistan'ın önüne de bir şart, seçim yapma zorunluluğu getirdiğini kaydeden Zaharova, Batı'nın Sırp halkının ulusal çıkarlarına uygun kalkınma yollarının uyumlu bir birleşimini sunmak yerine, Belgrad'a Batı ya da Rusya arasında zor bir seçim yapma baskısı kurduğunu belirtti.Bununla birlikte Batı'nın seçenek sunarken baskıyı artırdığını ve 'Rusya'yla olmayın kiminle olursanız olun' noktasına geldiğini söyleyen Zaharova, artık bunun bir ültimatom olduğunu vurguladı.Rusya Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın daha önce Ukrayna'ya da aynı çerçeveler dahilinde ültimatom verdiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/peskov-sirbistandaki-olaylarda-yurtdisindaki-guclerin-girisimleri-asikar-1078921016.html

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