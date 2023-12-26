https://sputniknews.com.tr/20231226/tff-2024-yilinda-fifa-kokarti-takmaya-hak-kazanan-hakemleri-acikladi-1078943742.html

TFF 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı

TFF 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemler duyuruldu. Yapılan açıklamada Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T10:21+0300

2023-12-26T10:21+0300

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:Beklenmedik isimler 2023 yılında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, 2024 yılının listesinde yer almadı. 2023 yılında FIFA kokartı takan bir başka hakem Ali Palabıyık ise hakemlik kariyerini noktalamıştı.Bu isimlerin yanı sıra Neslihan Muratdağı da yeni listede yer almadı.Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta saldırıya uğrayan ve uzun süredir maç yönetmeyen Halil Umut Meler de listede yer aldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), fifa, hakem, tff merkez hakem kurulu, futbol, maç