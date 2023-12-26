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Feyyaz Uçar'dan resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Feyyaz Uçar'dan resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörünün kimin olacağı konusunda... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.'Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor'Feyyaz Uçar, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" dedi.Mynet'in haberine göre; Beşiktaş'ta yarın Feyyaz Uçar ile birlikte Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre siyah-beyazlılar son adımı atacak.Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat geçen hafta Bruno Genesio ile görüştü ve belirli bir noktaya geldi. Siyah-beyazlıların başkanı Arat, Monaco'da Bruno Genesio ile yaklaşık 3.5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.Yapılan görüşmede 1+5 yıllık kontrat + 1 yıllık opsiyon konusunda anlaşma sağlandı. Bruno Genesio'ya ise yıllık 3 milyon euro önerildi. Fransız teknik adam bu teklifi kabul etti. Bruno Genesio'nun tek talebi güçlü bir kadro ve planlama oldu. Siyah-beyazlılardan düşünmek için süre isteyen Bruno Genesio, sonraki günlerde net kararını verecek.
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sergen yalçın, futbol, feyyaz uçar, hasan arat, transfer, teknik direktör, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
sergen yalçın, futbol, feyyaz uçar, hasan arat, transfer, teknik direktör, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

Feyyaz Uçar'dan resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

07:12 26.12.2023
© Fotoğraf : bjk.com.trSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Fotoğraf : bjk.com.tr
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörünün kimin olacağı konusunda açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor'

Feyyaz Uçar, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" dedi.
Mynet'in haberine göre; Beşiktaş'ta yarın Feyyaz Uçar ile birlikte Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre siyah-beyazlılar son adımı atacak.
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat geçen hafta Bruno Genesio ile görüştü ve belirli bir noktaya geldi. Siyah-beyazlıların başkanı Arat, Monaco'da Bruno Genesio ile yaklaşık 3.5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede 1+5 yıllık kontrat + 1 yıllık opsiyon konusunda anlaşma sağlandı. Bruno Genesio'ya ise yıllık 3 milyon euro önerildi. Fransız teknik adam bu teklifi kabul etti. Bruno Genesio'nun tek talebi güçlü bir kadro ve planlama oldu. Siyah-beyazlılardan düşünmek için süre isteyen Bruno Genesio, sonraki günlerde net kararını verecek.
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