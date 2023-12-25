https://sputniknews.com.tr/20231225/bir-galatasaray-fenerbahce-derbisi-daha-geliyor-super-kupa-macinin-hakemini-firat-aydinus-acikladi-1078908944.html

Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geliyor: Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı

Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geliyor: Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı

29 Aralık günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde hangi hakemin düdük çalacağı merak edilirken, eski hakem Fırat... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T13:43+0300

2023-12-25T13:43+0300

2023-12-25T13:43+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

galatasaray

futbol

maç

süper kupa

süper lig

abdulkadir bitigen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452176_0:139:2391:1484_1920x0_80_0_0_3dc7f7150c410d4fdb664467636e0f6b.jpg

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı. Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. Daha önce 3 derbiyi yönetmiştiBitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/galatasaraydan-derbi-sonrasi-tffye-basvuru--1078895014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, futbol, maç, süper kupa, süper lig, abdulkadir bitigen