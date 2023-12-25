https://sputniknews.com.tr/20231225/bir-galatasaray-fenerbahce-derbisi-daha-geliyor-super-kupa-macinin-hakemini-firat-aydinus-acikladi-1078908944.html
Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geliyor: Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı
Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geliyor: Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı
29 Aralık günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde hangi hakemin düdük çalacağı merak edilirken, eski hakem Fırat... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T13:43+0300
2023-12-25T13:43+0300
2023-12-25T13:43+0300
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süper kupa
süper lig
abdulkadir bitigen
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı. Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. Daha önce 3 derbiyi yönetmiştiBitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/galatasaraydan-derbi-sonrasi-tffye-basvuru--1078895014.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, futbol, maç, süper kupa, süper lig, abdulkadir bitigen
Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geliyor: Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı
29 Aralık günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde hangi hakemin düdük çalacağı merak edilirken, eski hakem Fırat Aydınus bu ismi açıkladı.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı. Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.
Daha önce 3 derbiyi yönetmişti
Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.