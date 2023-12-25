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Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru: 'Gerekli cezalar verilsin'
Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru: 'Gerekli cezalar verilsin'
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Derbi süper süper keyifli değildi. Her sene... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T09:05+0300
2023-12-25T09:06+0300
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galatasaray
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı açıklamada, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Ankaragücü-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Karagümrük maçlarında da göremedi. Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun. Maç sonu ne hikmetse şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? Çok bariz pozisyon. Hakem görmedi, VAR ne gördü? Muhatabımız beIN Medya değil." dedi.TFF'ye başvurduTFF'nin sorgulaması gerektiğini söyleyen Yazgan, "TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Türkiye'nin en büyük problemi yayıncı kuruluş. Art niyetli davranıyorlar. Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyorlar" şeklinde konuştu.'Maçta gergin bir ortam vardı'Yazgan, "Maça gelirken gergin bir ortam vardı. Yöneticilerin belli bir sorumlulukları var. Fenerbahçeli yöneticilerin birkaç tanesinin maçtan sonra tepkilerini tenzih ederek söylüyorum, genel olarak aklı selim ve misafirperver davranışlarını bize göstermeye çalıştılar. Orada bir takım kurulu düzenler vardı. Bizim taraftarların önüne dev hoparlörler konuldu. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Aynı şekilde takım otobüsü kapıdan girerken bence kraldan daha kralcı, görevlerini kötüye kullanma eğiliminde olan bir takım arkadaşların ortamı germe üzerine gayretleri vardı. Fenerbahçeli yöneticiler ve TFF yetkilileriyle temasa geçtiğimizde bu gerginlikler ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
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galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe

Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru: 'Gerekli cezalar verilsin'

09:05 25.12.2023 (güncellendi: 09:06 25.12.2023)
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Derbi süper süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı açıklamada, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Ankaragücü-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Karagümrük maçlarında da göremedi. Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun. Maç sonu ne hikmetse şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? Çok bariz pozisyon. Hakem görmedi, VAR ne gördü? Muhatabımız beIN Medya değil." dedi.

TFF'ye başvurdu

TFF'nin sorgulaması gerektiğini söyleyen Yazgan, "TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Türkiye'nin en büyük problemi yayıncı kuruluş. Art niyetli davranıyorlar. Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyorlar" şeklinde konuştu.

'Maçta gergin bir ortam vardı'

Yazgan, "Maça gelirken gergin bir ortam vardı. Yöneticilerin belli bir sorumlulukları var. Fenerbahçeli yöneticilerin birkaç tanesinin maçtan sonra tepkilerini tenzih ederek söylüyorum, genel olarak aklı selim ve misafirperver davranışlarını bize göstermeye çalıştılar. Orada bir takım kurulu düzenler vardı. Bizim taraftarların önüne dev hoparlörler konuldu. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Aynı şekilde takım otobüsü kapıdan girerken bence kraldan daha kralcı, görevlerini kötüye kullanma eğiliminde olan bir takım arkadaşların ortamı germe üzerine gayretleri vardı. Fenerbahçeli yöneticiler ve TFF yetkilileriyle temasa geçtiğimizde bu gerginlikler ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Fenerbahçe oyuncusu Joshua King (sağda) ile Galatasaray oyuncusu Sacha Boey (93) arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 0-0 sona erdi
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