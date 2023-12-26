https://sputniknews.com.tr/20231226/super-ligde-3-haftalik-program-aciklandi-1078977724.html

Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı

Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T15:27+0300

2023-12-26T15:27+0300

2023-12-26T15:27+0300

spor

süper lig

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

maç

fikstür

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:16. hafta9 Ocak Salı:17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)10 Ocak Çarşamba:17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)11 Ocak Perşembe:17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)19. hafta5 Ocak Cuma:17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)6 Ocak Cumartesi:13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)7 Ocak Pazar:13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)20. hafta13 Ocak Cumartesi:13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)14 Ocak Pazar:13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)15 Ocak Pazartesi:20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

https://sputniknews.com.tr/20231226/galatasaray-ve-fenerbahcenin-oynayacagi-super-kupa-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1078966155.html

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