https://sputniknews.com.tr/20231226/galatasaray-ve-fenerbahcenin-oynayacagi-super-kupa-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1078966155.html
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:47+0300
2023-12-26T13:47+0300
2023-12-26T13:47+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper kupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452176_0:139:2391:1484_1920x0_80_0_0_3dc7f7150c410d4fdb664467636e0f6b.jpg
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir Bitigen düdük çalacak. Maçın VAR hakemi de belli oldu. VAR odasında hakem Emre Malok yer alacak.Süper Kupa nerede ve ne zaman oynanacak?2023 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2023, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak 50. Süper Kupa maçıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231226/super-kupayi-kazanan-takimin-alacagi-para-odulu-belli-oldu-1078953148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452176_0:0:2391:1793_1920x0_80_0_0_a6ab8a24e481b109f82f62598eda0ceb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, tff süper kupa, var, hakem, tff merkez hakem kurulu
galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, tff süper kupa, var, hakem, tff merkez hakem kurulu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir Bitigen düdük çalacak. Maçın VAR hakemi de belli oldu. VAR odasında hakem Emre Malok yer alacak.
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir Bitigen düdük çalacak. Maçın VAR hakemi de belli oldu. VAR odasında hakem Emre Malok yer alacak.
Süper Kupa nerede ve ne zaman oynanacak?
2023 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2023, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak 50. Süper Kupa maçıdır.