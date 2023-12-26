https://sputniknews.com.tr/20231226/galatasaray-ve-fenerbahcenin-oynayacagi-super-kupa-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1078966155.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T13:47+0300

2023-12-26T13:47+0300

2023-12-26T13:47+0300

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galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

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tarihi maç

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türkiye futbol federasyonu (tff)

süper kupa

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Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.Suudi Arabistan'da oynanacak maçta hakem Abdulkardir Bitigen düdük çalacak. Maçın VAR hakemi de belli oldu. VAR odasında hakem Emre Malok yer alacak.Süper Kupa nerede ve ne zaman oynanacak?2023 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2023, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak 50. Süper Kupa maçıdır.

https://sputniknews.com.tr/20231226/super-kupayi-kazanan-takimin-alacagi-para-odulu-belli-oldu-1078953148.html

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