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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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Süper Kupa'yı kazanan takımın alacağı para ödülü belli oldu
Süper Kupa'yı kazanan takımın alacağı para ödülü belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçını kazanan takım 65 milyon TL'yi kasasına koyacak. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T11:52+0300
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spor
galatasaray
fenerbahçe
süper kupa
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı için ayrılan bütçe belli oldu.Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/bir-galatasaray-fenerbahce-derbisi-daha-geliyor-super-kupa-macinin-hakemini-firat-aydinus-acikladi-1078908944.html
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galatasaray, fenerbahçe, süper kupa
galatasaray, fenerbahçe, süper kupa

Süper Kupa'yı kazanan takımın alacağı para ödülü belli oldu

11:52 26.12.2023
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçını kazanan takım 65 milyon TL'yi kasasına koyacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı için ayrılan bütçe belli oldu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.
Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.
Fenerbahçe Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
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