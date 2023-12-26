https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-terorle-suclanan-ukrayna-hava-kuvvetleri-komutani-hakkinda-arama-karari-cikardi-1078982819.html

Rusya, terörle suçlanan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında arama kararı çıkardı

Rusya, terörle suçlanan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında arama kararı çıkardı

Rusya İçişleri Bakanlığı, terörle suçladığı Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk’u arananlar listesine dahil etti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T17:38+0300

2023-12-26T17:38+0300

2023-12-26T17:38+0300

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kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki arananlar listesinde, “25.05.1972 doğumlu Oleşçuk Nikolay Nikolayeviç. Arama için gerekçe: Ceza Kanunu maddesine göre aranıyor” ifadesi yer alıyor.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya’ya yönelik 100’den fazla saldırı girişimlerinin düzenlenmesinde parmağı bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov, Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk ve Hava Kuvvetleri 383. Bağımsız Uzaktan Kumandalı Hava Araçları Alayı Komutanı Sergey Burdenyuk’u terörle suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/ukrayna-meclisinden-itiraf-buyuk-capli-seferberlik-icin-para-yok-1078980692.html

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rusya, rusya içişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, terör