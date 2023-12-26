https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-sanayi-bakani-manturov-rusya-ile-hindistan-arasindaki-ticaret-cirosu-50-milyar-dolari-asacak-1078990634.html

Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret cirosu 50 milyar doları aşacak

Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret cirosu 50 milyar doları aşacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret cirosunun 2023 yılı sonu itibarı ile 50 milyar doları aşacağını belirtti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T18:36+0300

2023-12-26T18:36+0300

2023-12-26T18:36+0300

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rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov

rusya sanayi ve ticaret bakanlığı

denis manturov

subrahmanyam jaishankar

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Moskova’daki Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu'nda Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Manturov, sonrasında yaptığı açıklamada Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret cirosunun 2023 yılı sonu itibarı ile 50 milyar doları aşarak yeni bir tarihi rekora ulaşacağını söyledi.Rus hükümetinin sitesinde yapılan açıklamaya göre Manturov, “Son yıllarda ülkelerimizin karşılaştığı sınamalara rağmen ticari ve ekonomik ilişkiler hızla gelişiyor. Bu yılın sonunda Rusya-Hindistan ticaret cirosunun, 50 milyar dolar olan dönüm noktasını aşacağına ve yeni bir tarihi zirveye ulaşacağına şüphe yok” diye konuştu.Hindistan gümrük dairesinin verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret cirosu yılın ilk 10 ayı içinde ikiye katlanarak 54.7 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı.Açıklamaya göre taraflar, toplantı kapsamında ticaret, yatırım, finans ve bankacılık, ulaştırma ve lojistik alanlarında, enerji ve gıda güvenliği alanında etkileşimin güncel konularını ele aldı. Özellikle de endüstriyel işbirliğinin öncelikli projelerinin teşvik edilmesinin üzerinde duruldu.Görüşmeler sonucunda, Rus-Hint hükümetler arası komisyonunun eş başkanlarının katılımıyla Rusya Federal Sağlık Denetim Kurumu (Roszdravnadzor) ile Hindistan İlaç Standartlarına Uygunluğu İzleme Merkezi Teşkilatı arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-ve-hindistan-donanmalarindan-bengal-denizinde-ortak-tatbikat-1077714933.html

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rusya, hindistan, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı, denis manturov, subrahmanyam jaishankar