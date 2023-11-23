https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-ve-hindistan-donanmalarindan-bengal-denizinde-ortak-tatbikat-1077714933.html

Rusya ve Hindistan donanmalarından Bengal Denizi'nde ortak tatbikat

Rusya ve Hindistan donanmalarından Bengal Denizi'nde ortak tatbikat

Rusya ve Hindistan donanmalarından Bengal Denizi'nde ortak tatbikatRusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Hindistan donanmalarının Bengal Denizi'ndeki topçu... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:55+0300

2023-11-23T17:55+0300

2023-11-23T17:55+0300

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Savunma Bakanlığı, 2 gün süren tatbikatta deniz ve hava hedeflerine topçu sistemleriyle atışlar yapıldığını bildirdi.Rusya Pasifik Filosu'nun büyük denizaltısavar gemisi Amiral Tributs ile Peçenga tankerinin tatbikatta görev aldığını belirten bakanlık, denizci askerlerin birlikte manevra yaptıklarını ve haberleşme talimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.Rus ve Hint mürettebatların seyir halindeyken ikmal kabiliyetlerini geliştirdiğini ve Hindistan Donanması'na ait bir helikopterin Rusya Donanması'nın gemisine iniş yaptığını anlatan bakanlık, Rus pilotların da Hint destroyerine iniş talimi yaptığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın sonunda topçu sistemleriyle deniz ve hava hedeflerine atışlar yapıldığının altını çizdi.

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rusya, hindistan, ortak tatbikat, askeri tatbikat, rusya savunma bakanlığı, bengal