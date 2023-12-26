Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atama kararları belli oldu

Türkiye
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı asgari ücretten 5 bin lira fazla
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231226/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-atama-kararlari-belli-oldu-1078939587.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atama kararları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atama kararları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK)... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T07:24+0300
2023-12-26T07:25+0300
türkiye
resmi gazete
atama
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
savcı
hakim
görev
ayşe ergezen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.HSK kararnamesi resmi gazetedeHakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.Buna göre, HSK Birinci Dairesi'nin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.Ayşe Ergezen kimdir?Ayşe Ergezen, 1980 yılında Balıkesir Gönen'de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilköğrenim hayatını Gönen’de, Orta Öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme - Yönetim Bilim Sistemlerinden mezun olduktan sonra İsveç Jönköping Üniversitesinde Uluslararası Ticaret eğitimi alan Ergezen, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesinde Küresel Siyaset alanında yaptı ve Oxford Üniversitesi'nde Diplomasi eğitimi aldı.İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başlayan Ayşe Ergezen, daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. 2015 yılı Haziran Seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Ayşe Ergezen, sırasıyla; Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Temsilcilik Başkanlığı ile KADEM ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyeliği şeklinde olup, halen KADEM Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı ve TÜRGEV Genel Kurul üyesidir. Ayrıca 15 Temmuz Derneği kurucularından olup, halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Vekil) olarak başladığı görevini 25 Temmuz 2018 tarihinde atandığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı olarak devam ettiren Ayşe Ergezen, görevi süresince toplumun temel taşları olan Aile, Çocuk, Kadın, Engelli, Yaşlı, Şehit Yakınları ve Gazilere yönelik birçok çalışmayı koordine ederek hayata geçmesini sağlamıştır. 26 Aralık 2019 tarihi itibariyle de Rekabet Kurumu Kurul Üyeliği’ne atanmıştır.İyi derecede İngilizce bilen Ayşe Ergezen evli ve 4 çocuk annesidir.
https://sputniknews.com.tr/20231226/dikkat-ceken-mehmet-simsek-iddiasi-kredi-kartina-taksit-uygulamasi-kalkacak-mi-1078938486.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayşe ergezen kimdir, resmi gazete, resmi gazete 26 aralık
ayşe ergezen kimdir, resmi gazete, resmi gazete 26 aralık

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atama kararları belli oldu

07:24 26.12.2023 (güncellendi: 07:25 26.12.2023)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

HSK kararnamesi resmi gazetede

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
Buna göre, HSK Birinci Dairesi'nin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Ayşe Ergezen kimdir?

Ayşe Ergezen, 1980 yılında Balıkesir Gönen'de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilköğrenim hayatını Gönen’de, Orta Öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme - Yönetim Bilim Sistemlerinden mezun olduktan sonra İsveç Jönköping Üniversitesinde Uluslararası Ticaret eğitimi alan Ergezen, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesinde Küresel Siyaset alanında yaptı ve Oxford Üniversitesi'nde Diplomasi eğitimi aldı.

İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başlayan Ayşe Ergezen, daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. 2015 yılı Haziran Seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Ayşe Ergezen, sırasıyla; Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Temsilcilik Başkanlığı ile KADEM ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyeliği şeklinde olup, halen KADEM Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı ve TÜRGEV Genel Kurul üyesidir. Ayrıca 15 Temmuz Derneği kurucularından olup, halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Vekil) olarak başladığı görevini 25 Temmuz 2018 tarihinde atandığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı olarak devam ettiren Ayşe Ergezen, görevi süresince toplumun temel taşları olan Aile, Çocuk, Kadın, Engelli, Yaşlı, Şehit Yakınları ve Gazilere yönelik birçok çalışmayı koordine ederek hayata geçmesini sağlamıştır. 26 Aralık 2019 tarihi itibariyle de Rekabet Kurumu Kurul Üyeliği’ne atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Ayşe Ergezen evli ve 4 çocuk annesidir.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
EKONOMİ
Dikkat çeken Mehmet Şimşek iddiası: Kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала