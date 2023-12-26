https://sputniknews.com.tr/20231226/nijeryada-musluman-cobanlar-ve-hristiyan-ciftciler-arasinda-cikan-silahli-catismada-113-kisi-oldu--1078954699.html
Nijerya'da Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 113 kişi öldü
Nijerya'da Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 113 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T12:05+0300
2023-12-26T12:05+0300
2023-12-26T12:05+0300
dünya
nijerya
müslüman
hristiyan
çatışma
silahlı çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060061061_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f3421c41b9fb4cbbd473becc0983e291.jpg
Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, eyalete bağlı çeşitli köylerde cumartesi akşamı ile pazartesi günü arasında silahlı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi.Plateau Eyaleti Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi Başkan Vekili Monday Kassah, yaşanan son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini söyledi. Kassah, "Saldırılar organize edilmişti. En az 20 farklı topluluk saldırıya uğradı" dedi. 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kassah, 300'den fazla kişinin de yaralandığını dile getirdi. Kassah, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.Çeşitli etnik ve dini çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaleti, Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki etnik-dinsel çatışmalara sahne oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israilli-kahve-markasi-turk-kelimesini-ambalajindan-cikardi-1078944570.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060061061_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8449bab6246ca2679d8ef21135dfadc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nijerya, müslüman, hristiyan, çatışma, silahlı çatışma
nijerya, müslüman, hristiyan, çatışma, silahlı çatışma
Nijerya'da Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 113 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.
Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, eyalete bağlı çeşitli köylerde cumartesi akşamı ile pazartesi günü arasında silahlı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi.
Plateau Eyaleti Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi Başkan Vekili Monday Kassah, yaşanan son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini söyledi. Kassah, "Saldırılar organize edilmişti. En az 20 farklı topluluk saldırıya uğradı" dedi. 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kassah, 300'den fazla kişinin de yaralandığını dile getirdi. Kassah, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.
Çeşitli etnik ve dini çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaleti, Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki etnik-dinsel çatışmalara sahne oluyor.