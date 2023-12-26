https://sputniknews.com.tr/20231226/mitten-nokta-operasyon-bahoz-zagros-olduruldu-1078945892.html
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı nokta... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T11:19+0300
2023-12-26T11:19+0300
2023-12-26T11:52+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu', 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüte 005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün 'sözde Süleymaniye sorumlusu' olduğunu belirlendi.Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/bahceli-carkifelek-gibi-donen-merdane-devrimcileri-biz-nereden-geldigimizi-biliyoruz-peki-siz-1078944525.html
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mit, pkk, pkk/kck, kck, terör, terör örgütü, terör örgütleri
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
11:19 26.12.2023 (güncellendi: 11:52 26.12.2023)
MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu', 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüte 005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün 'sözde Süleymaniye sorumlusu' olduğunu belirlendi.
Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.