https://sputniknews.com.tr/20231226/mitten-nokta-operasyon-bahoz-zagros-olduruldu-1078945892.html

MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü

MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı nokta... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:19+0300

2023-12-26T11:19+0300

2023-12-26T11:52+0300

türkiye

mit

pkk

pkk/kck

kck

terör

terör örgütü

terör örgütleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078546771_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61f8bb9be5984704240a452e24197a8b.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu', 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüte 005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün 'sözde Süleymaniye sorumlusu' olduğunu belirlendi.Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/bahceli-carkifelek-gibi-donen-merdane-devrimcileri-biz-nereden-geldigimizi-biliyoruz-peki-siz-1078944525.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, pkk, pkk/kck, kck, terör, terör örgütü, terör örgütleri