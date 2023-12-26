https://sputniknews.com.tr/20231226/kadikoyde-yikim-esnasinda-binada-cokme-meydana-geldi-1-isci-gocuk-altinda-kaldi--1078977480.html
Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T15:06+0300
2023-12-26T15:06+0300
2023-12-26T16:04+0300
türkiye
yıkım
göçük
moloz
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Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Göçük meydana gelen alan havadan görüntülendi. Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi.Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/2-dakikada-12-milyonluk-kuyumcu-vurgunu-1078975466.html
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yıkım, göçük, moloz
Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
15:06 26.12.2023 (güncellendi: 16:04 26.12.2023)
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi.
Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Göçük meydana gelen alan havadan görüntülendi.
Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi.
Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.