https://sputniknews.com.tr/20231226/2-dakikada-12-milyonluk-kuyumcu-vurgunu-1078975466.html

2 dakikada 12 milyonluk kuyumcu vurgunu

2 dakikada 12 milyonluk kuyumcu vurgunu

Büyükçekmece’de bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak kapıyı açan hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık soygun... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T15:02+0300

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türkiye

soygun

kuyumcu

altın

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Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi.Burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/internet-kafede-tanistigi-genc-kadini-evine-aldi-soyuldu-3-ay-eve-hicbir-kadini-almayacagim-1063993651.html

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