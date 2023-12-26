https://sputniknews.com.tr/20231226/iran-cumhurbaskani-reisi-turkiyeye-geliyor-1078985210.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye geliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye geliyor
İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T17:56+0300
2023-12-26T17:56+0300
2023-12-26T17:56+0300
türkiye
iran
ibrahim reisi
türkiye
ali bakıri
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/iran-cumhurbaskanindan-israile-bu-sucun-bedelini-mutlaka-odeyecekler-1078937998.html
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iran, ibrahim reisi, türkiye, ali bakıri
iran, ibrahim reisi, türkiye, ali bakıri
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye geliyor
İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.
Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.