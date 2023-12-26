https://sputniknews.com.tr/20231226/irak-abdnin-babildeki-saldirisi-egemenlik-ihlalidir-1078975712.html

Irak: ABD'nin Babil’deki saldırısı egemenlik ihlalidir

Irak: ABD'nin Babil’deki saldırısı egemenlik ihlalidir

​​​​​​​Irak hükümeti, 1 Haşdi Şabi mensubunun öldürüldüğü ve 18 kişinin yaralandığı Babil'deki ABD saldırısının "Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez şekilde... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T14:56+0300

2023-12-26T14:56+0300

2023-12-26T14:56+0300

dünya

irak

abd

egemenlik

insansız hava aracı (iha)

hizbullah

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Babil'de düzenlenen ABD saldırısına işaret edilerek, "Irak hükümeti, salı sabaha karşı ABD tarafından Irak askeri mevzilerinin (Haşdi Şabi) hedef alınmasını kınıyor. Karşılık verme adıyla yapılan bu saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, aralarında sivillerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. Bu açıkça düşmanca bir eylemdir ve ABD tarafıyla uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanması noktasında ortak çıkarların korunmasına hizmet etmez" ifadelerine yer verildi.Söz konusu saldırının ABD-Irak ilişkilerine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "ABD saldırısı, Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez şekilde bir ihlalidir ve koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına ortak diyalog yoluyla son verilmesi önünde engel oluşturacaktır" ifadeleri kullanıldı.Beyaz Saray, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiren Ketaib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin hedef alındığını duyurmuştu.Irak'taki bazı yerel medya organları da Babil'de Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan ABD saldırısında 20 Haşdi Şabi mensubunun yaralandığını ileri sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231226/abd-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-duzenleyen-kataib-hizbullahin-tesislerini-bombaladi-1078940098.html

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