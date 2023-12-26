https://sputniknews.com.tr/20231226/fenerbahce-galatasaray-ve-besiktas-pfdkye-sevk-edildi-1078995588.html
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T21:33+0300
2023-12-26T21:33+0300
2023-12-26T21:33+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
profesyonel futbol disiplin kurulu
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray maçındaki çirkin, kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'yi disipline gönderdi.Galatasaray Kulübü de derbi maçtaki çirkin, kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticisi Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Selahattin Baki ile Can Gebetaş'ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderilmesi kararlaştırıldı.Beşiktaş Kulübü saha olayları, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor, Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline yollandı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/galatasaray-ve-fenerbahcenin-oynayacagi-super-kupa-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1078966155.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticisi Erden Timur ile Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Can Gebetaş, disipline gönderildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray maçındaki çirkin, kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'yi disipline gönderdi.
Galatasaray Kulübü de derbi maçtaki çirkin, kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticisi Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Selahattin Baki ile Can Gebetaş'ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderilmesi kararlaştırıldı.
Beşiktaş Kulübü saha olayları, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor, Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline yollandı.