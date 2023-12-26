https://sputniknews.com.tr/20231226/etiyopya-temerrude-dustu-1078981661.html
Etiyopya temerrüde düştü
Etiyopya temerrüde düştü
Etiyopya, 33 milyon dolarlık eurobond kuponunun faizini ödeyemeyince Afrika'da temerrüde düşen 3'üncü ülke oldu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T17:03+0300
2023-12-26T17:03+0300
2023-12-26T17:03+0300
ekonomi
afrika
ekonomi
etiyopya
temerrüt
eurobond
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Bloomberg'in haberine göre, Etiyopya, son ödeme tarihi 11 Aralık olan kuponların faiz ödemesini, üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yapmadı.Zambiya ve Gana'dan sonra temerrüde düşen 3'üncü Afrika ülkesi olan ülke, geçen ay bazı kredi verenlerle ödemelerin askıya alınması için anlaşmaya varmıştı.Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba gösteren Etiyopya, G20'de ortaya konulan ‘Ortak Çerçeve’ kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da 2 yıl boyunca süren iç çatışma sonrası Etiyopya'da görülen güvensiz ortam ekonomiye de zarar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231224/oac-rus-tahilinin-afrika-ulkelerine-en-kisa-surede-ulasmasi-icin-calisiyoruz-1078866476.html
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afrika, ekonomi, etiyopya, temerrüt, eurobond
afrika, ekonomi, etiyopya, temerrüt, eurobond
Etiyopya temerrüde düştü
Etiyopya, 33 milyon dolarlık eurobond kuponunun faizini ödeyemeyince Afrika'da temerrüde düşen 3'üncü ülke oldu.
Bloomberg'in haberine göre, Etiyopya, son ödeme tarihi 11 Aralık olan kuponların faiz ödemesini, üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yapmadı.
Zambiya ve Gana'dan sonra temerrüde düşen 3'üncü Afrika ülkesi olan ülke, geçen ay bazı kredi verenlerle ödemelerin askıya alınması için anlaşmaya varmıştı.
Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba gösteren Etiyopya, G20'de ortaya konulan ‘Ortak Çerçeve’ kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.
Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da 2 yıl boyunca süren iç çatışma sonrası Etiyopya'da görülen güvensiz ortam ekonomiye de zarar vermişti.