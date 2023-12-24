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https://sputniknews.com.tr/20231224/oac-rus-tahilinin-afrika-ulkelerine-en-kisa-surede-ulasmasi-icin-calisiyoruz-1078866476.html
OAC: Rus tahılının Afrika ülkelerine en kısa sürede ulaşması için çalışıyoruz
OAC: Rus tahılının Afrika ülkelerine en kısa sürede ulaşması için çalışıyoruz
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, ülkesinin Rusya’nın Afrika ülkelerine gönderdiği tahılın alıcılara mümkün olan en kısa... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T13:44+0300
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dünya
afrika
rusya
orta afrika cumhuriyeti
tahıl
tahıl sevkiyatı
nazizm
gizli ırkçılık
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Sputnik’e demeç veren Temon, Orta Afrika Cumhuriyeti olarak Rusya’nın ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahıl tedariklerinin belirlenen ülkelere kısa sürede ulaştırılması için çalıştığını belirtti.OAC’ın Rusya’nın ücretsiz tahıl sevkiyatı girişiminin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ve şu anda bu sevkiyatlarla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kamerun da dahil olmak üzere Orta Afrika’nın karayolu güzergahlarına büyük ölçüde bağımlı olduğunu, bu nedenle Kamerunlu yetkililerle müşterek çalışmaların sürdüğünü aktardı.Temon, “Bu bağışların alıcılarının bunlara çok hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlıyoruz” diye ekledi.‘Nazizm tehlikelidir, yeniden canlanmasına karşı çıkılmalıdır’Sputnik’e verdiği röportajda Nazizmin yüceltilmesine karşı Rusya tarafından sunulan karar taslağının Birleşmiş Milletler’de (BM) onaylanmasını da değerlendiren Temon, Nazizmin yeniden canlanmasına direnilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle ülkemiz, BM'de Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye yönelik karara oy verdi” diye konuştu.OAC'nin bu karara oy vermesinin çok doğal olduğuna vurgu yapan Temon, ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin tasarısını oylayarak kabul ettiği bildirilmişti.Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Genel Kurulu, Rusya’nın oylamaya sunduğu “Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele” başlıklı tasarıyı 118 ‘evet’, 49 ‘hayır’ ve 14 ‘çekimser’ oyla kabul etti.Kararı destekleyenler arasında Rusya, Çin ve İsrail yer alırken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Estonya, Çekya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Moldova, Slovenya, İspanya, İsveç ve diğer bazı ülkeler ret oyu vererek Nazizmle mücadelenin karşısında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasinin-tekrarlanmasi-anlamsiz-1078794089.html
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afrika, rusya, orta afrika cumhuriyeti, tahıl, tahıl sevkiyatı, nazizm, gizli ırkçılık
afrika, rusya, orta afrika cumhuriyeti, tahıl, tahıl sevkiyatı, nazizm, gizli ırkçılık

OAC: Rus tahılının Afrika ülkelerine en kısa sürede ulaşması için çalışıyoruz

13:44 24.12.2023
© AFP 2023 / BARBARA DEBOUTOrta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / BARBARA DEBOUT
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Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, ülkesinin Rusya’nın Afrika ülkelerine gönderdiği tahılın alıcılara mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi.
Sputnik’e demeç veren Temon, Orta Afrika Cumhuriyeti olarak Rusya’nın ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahıl tedariklerinin belirlenen ülkelere kısa sürede ulaştırılması için çalıştığını belirtti.
OAC’ın Rusya’nın ücretsiz tahıl sevkiyatı girişiminin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ve şu anda bu sevkiyatlarla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kamerun da dahil olmak üzere Orta Afrika’nın karayolu güzergahlarına büyük ölçüde bağımlı olduğunu, bu nedenle Kamerunlu yetkililerle müşterek çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Temon, “Bu bağışların alıcılarının bunlara çok hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlıyoruz” diye ekledi.

‘Nazizm tehlikelidir, yeniden canlanmasına karşı çıkılmalıdır’

Sputnik’e verdiği röportajda Nazizmin yüceltilmesine karşı Rusya tarafından sunulan karar taslağının Birleşmiş Milletler’de (BM) onaylanmasını da değerlendiren Temon, Nazizmin yeniden canlanmasına direnilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle ülkemiz, BM'de Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye yönelik karara oy verdi” diye konuştu.
OAC'nin bu karara oy vermesinin çok doğal olduğuna vurgu yapan Temon, ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

“Çünkü dünyada işler kötü gidiyor ve hala gizlenen ve giderek daha fazla ortaya çıkmaya başlayan ırkçılık mevcut. Nazizm ve gizli ırkçılık bize ve tüm dünyaya büyük zarar verdi. İkinci Dünya Savaşı Nazizm'e dayanıyor. Bu nedenle biz kendimizi her halükarda savunmalı, bu olgunun yeniden canlanmasına direnmeliyiz, aksi taktirde dünya zararlı çıkacaktır.”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin tasarısını oylayarak kabul ettiği bildirilmişti.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Genel Kurulu, Rusya’nın oylamaya sunduğu “Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele” başlıklı tasarıyı 118 ‘evet’, 49 ‘hayır’ ve 14 ‘çekimser’ oyla kabul etti.
Kararı destekleyenler arasında Rusya, Çin ve İsrail yer alırken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Estonya, Çekya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Moldova, Slovenya, İspanya, İsveç ve diğer bazı ülkeler ret oyu vererek Nazizmle mücadelenin karşısında yer aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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