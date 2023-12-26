https://sputniknews.com.tr/20231226/eski-pentagon-danismani-freeman-odessa-tarihsel-olarak-bir-rus-sehri-1078997259.html

Eski Pentagon danışmanı Freeman: Odessa tarihsel olarak bir Rus şehri

Eski Pentagon danışmanı Freeman: Odessa tarihsel olarak bir Rus şehri

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Chas W. Freeman, Odessa'nın tarihsel olarak bir Rus şehri olduğunu ifade etti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T23:40+0300

2023-12-26T23:40+0300

2023-12-26T23:40+0300

ukrayna krizi

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

chas freeman

ukrayna

ukrayna krizi

odessa

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Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Freeman, Dialogue works YouTube kanalına demecine, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odessa’nın tarihsel olarak bir Rus şehri olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yılın sonuçlarının değerlendirildiği ‘Putin’le Direkt Hat’ programında “Odessa bir Rus şehridir” şeklindeki ifadelerini değerlendiren Freeman, “Tarihsel olarak öyle, Putin haklı, Odessa şehrinin Ruslar tarafından kurulduğu ve nüfusunun çoğunlukla Rusça konuşanlardan oluştuğu konusunda elbette haklı” dedi.Ukrayna'daki iç savaşı özellikle bu şehirde 2014'te meydana gelen olayların tetiklediğini belirten uzman, Odessa'da Ukraynalı milliyetçiler tarafından Rusça konuşan nüfusa yönelik toplu katliam yapıldığını vurguladı.2014'te Ukrayna'daki darbenin ardından anti-Maydan aktivistleri, Odessa'nın merkezindeki Kulikovo Pole meydanında çadır kampı kurmuştu. 2 Mayıs'ta aktivistler ile Harkov ve Odessalı taraftarlar ve Maydan yanlıları arasında olaylar çıkmıştı. Bunun sonucunda 6 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.Meydandan kaçarak sendika binasına sığınan onlarca kişi de dumandan zehirlenerek ve kaçmaya çalışırken pencerelerden düşerek hayatını kaybetmişti. Toplamda 48 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/abdli-eski-istihbarat-subayi-odessa-yakinda-rusyanin-kontrolune-girebilir-1078755524.html

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