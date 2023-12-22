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ABD’li eski istihbarat subayı: Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir
ABD’li eski istihbarat subayı: Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa kentinin Rusya’nın kontrolüne geçebileceğini belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu durduk yere dile getirmediğini, mesajının derin anlamlar taşıdığını söyledi.'Halkı etkilemek için bir şeyler söyleyen Amerikalı bir politikacı değil'Ritter, “Vladimir Putin konuşmasında çok ilginç bir şey söyledi. Odessa’nın Rus şehri olduğunu söyledi. Bu adam boşuna laf etmez. Halkı etkilemek için bir şeyler söyleyen Amerikalı bir politikacı değil. İfadeleri derin anlamlar taşıyor" dedi.Ritter, kentin yakında Rusya'nın kontrolü altına girebileceğini ve bunun da saldırıların devamı için Odessa’yı bir deniz üssüne dönüştüren İngiltere ve ABD'nin Karadeniz'deki tehdidini etkisiz hale getireceğini vurguladı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Türk savaşları sonucunda tüm Karadeniz bölgesinin Rusya'ya geçtiğini, Ukrayna'nın bu bölgelerle ve Kırım'la hiçbir ilgisinin olmadığını dile getirmişti. Putin, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusların yaşadığını ve buraların tarihsel olarak Rus toprakları olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-ozel-harekatin-katilimcilarina-ve-one-cikan-ruslara-devlet-odulleri-takdim-etti-1074301719.html
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ABD’li eski istihbarat subayı: Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir

18:59 22.12.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa kentinin Rusya’nın kontrolüne geçebileceğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu durduk yere dile getirmediğini, mesajının derin anlamlar taşıdığını söyledi.

'Halkı etkilemek için bir şeyler söyleyen Amerikalı bir politikacı değil'

Ritter, “Vladimir Putin konuşmasında çok ilginç bir şey söyledi. Odessa’nın Rus şehri olduğunu söyledi. Bu adam boşuna laf etmez. Halkı etkilemek için bir şeyler söyleyen Amerikalı bir politikacı değil. İfadeleri derin anlamlar taşıyor" dedi.
Ritter, kentin yakında Rusya'nın kontrolü altına girebileceğini ve bunun da saldırıların devamı için Odessa’yı bir deniz üssüne dönüştüren İngiltere ve ABD'nin Karadeniz'deki tehdidini etkisiz hale getireceğini vurguladı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Türk savaşları sonucunda tüm Karadeniz bölgesinin Rusya'ya geçtiğini, Ukrayna'nın bu bölgelerle ve Kırım'la hiçbir ilgisinin olmadığını dile getirmişti. Putin, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusların yaşadığını ve buraların tarihsel olarak Rus toprakları olduğunu ifade etmişti.
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