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Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti
Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T17:33+0300
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dünya
rusya
nişan töreni
nişanlı
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Rusya lideri Vladimir Putin, öne çıkan Ruslar için düzenlenen ödül töreninde özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını söyledi.Askerlerin verilen görevleri onur ve cesaretle yerine getirdiklerini, örnekleriyle silah arkadaşlarına moral verdiklerini vurgulayan Putin, Kremlin'de ödüllerin takdim edildiği herkesin vatana hizmeti en ön planda tuttuğunu kaydetti.Rus lider, “Özel harekatın kahramanları zor zamanlarda vatanlarının ve halklarının yanında olmak, ideallerimizi, kültürümüzü ve ulusal çıkarlarımızı korumak, ayrıca insanların atalarının kurallarına göre kendi iradesi ile yaşama hakkını savunmak için ön saflarda bulundu” diye konuştu.Putin, törende hazır bulunan askerlere, Ulusal Muhafızlar ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.
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rusya, nişan töreni, nişanlı, devlet nişanı

Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti

17:33 02.08.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, öne çıkan Ruslar için düzenlenen ödül töreninde özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını söyledi.
Askerlerin verilen görevleri onur ve cesaretle yerine getirdiklerini, örnekleriyle silah arkadaşlarına moral verdiklerini vurgulayan Putin, Kremlin'de ödüllerin takdim edildiği herkesin vatana hizmeti en ön planda tuttuğunu kaydetti.
Rus lider, “Özel harekatın kahramanları zor zamanlarda vatanlarının ve halklarının yanında olmak, ideallerimizi, kültürümüzü ve ulusal çıkarlarımızı korumak, ayrıca insanların atalarının kurallarına göre kendi iradesi ile yaşama hakkını savunmak için ön saflarda bulundu” diye konuştu.
Putin, törende hazır bulunan askerlere, Ulusal Muhafızlar ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.
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