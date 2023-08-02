https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-ozel-harekatin-katilimcilarina-ve-one-cikan-ruslara-devlet-odulleri-takdim-etti-1074301719.html
Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti
Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T17:33+0300
2023-08-02T17:33+0300
2023-08-02T17:33+0300
dünya
rusya
nişan töreni
nişanlı
devlet nişanı
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Rusya lideri Vladimir Putin, öne çıkan Ruslar için düzenlenen ödül töreninde özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını söyledi.Askerlerin verilen görevleri onur ve cesaretle yerine getirdiklerini, örnekleriyle silah arkadaşlarına moral verdiklerini vurgulayan Putin, Kremlin'de ödüllerin takdim edildiği herkesin vatana hizmeti en ön planda tuttuğunu kaydetti.Rus lider, “Özel harekatın kahramanları zor zamanlarda vatanlarının ve halklarının yanında olmak, ideallerimizi, kültürümüzü ve ulusal çıkarlarımızı korumak, ayrıca insanların atalarının kurallarına göre kendi iradesi ile yaşama hakkını savunmak için ön saflarda bulundu” diye konuştu.Putin, törende hazır bulunan askerlere, Ulusal Muhafızlar ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.
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rusya, nişan töreni, nişanlı, devlet nişanı
rusya, nişan töreni, nişanlı, devlet nişanı
Putin, özel harekatın katılımcılarına ve öne çıkan Ruslara devlet ödülleri takdim etti
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Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, öne çıkan Ruslar için düzenlenen ödül töreninde özel askeri harekatta hayatını kaybedenlerin birer kahraman olduklarını, bu kişilerin gözü kırpmadan ve geri çekilmeden şehit olduklarını söyledi.
Askerlerin verilen görevleri onur ve cesaretle yerine getirdiklerini, örnekleriyle silah arkadaşlarına moral verdiklerini vurgulayan Putin, Kremlin'de ödüllerin takdim edildiği herkesin vatana hizmeti en ön planda tuttuğunu kaydetti.
Rus lider, “Özel harekatın kahramanları zor zamanlarda vatanlarının ve halklarının yanında olmak, ideallerimizi, kültürümüzü ve ulusal çıkarlarımızı korumak, ayrıca insanların atalarının kurallarına göre kendi iradesi ile yaşama hakkını savunmak için ön saflarda bulundu” diye konuştu.
Putin, törende hazır bulunan askerlere, Ulusal Muhafızlar ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.