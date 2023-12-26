https://sputniknews.com.tr/20231226/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-tbmmden-gecti-1078995088.html
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T20:34+0300
2023-12-26T20:34+0300
2023-12-26T20:40+0300
tbmm
türkiye
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
emekli
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TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı. Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/calisan-emeklilere-5-bin-lira-odemesinden-kac-kisi-yararlanacak-1078135634.html
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tbmm, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), emekli
tbmm, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), emekli
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti
20:34 26.12.2023 (güncellendi: 20:40 26.12.2023)
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.
Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.