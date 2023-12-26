https://sputniknews.com.tr/20231226/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-tbmmden-gecti-1078995088.html

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T20:34+0300

2023-12-26T20:34+0300

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türkiye

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)

emekli

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TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı. Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/calisan-emeklilere-5-bin-lira-odemesinden-kac-kisi-yararlanacak-1078135634.html

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tbmm, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), emekli