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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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Bakan Yerlikaya: Artık suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde
Bakan Yerlikaya: Artık suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde
Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, polis, araba
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Bakan Yerlikaya: Artık suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde

08:51 26.12.2023 (güncellendi: 09:32 26.12.2023)
© AApolis arabası / adliye
polis arabası / adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA
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Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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