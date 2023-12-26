https://sputniknews.com.tr/20231226/azerbaycan-disisleri-bakanligi-fransiz-buyukelciliginin-iki-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1078969290.html

Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T14:01+0300

2023-12-26T14:01+0300

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büyükelçilik

istenmeyen kişi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanı diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 'istenmeyen kişi' olarak ilan ettiği 2 elçilik çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

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azerbaycan, fransa, persona non grata, büyükelçilik, istenmeyen kişi