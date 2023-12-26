https://sputniknews.com.tr/20231226/azerbaycan-disisleri-bakanligi-fransiz-buyukelciliginin-iki-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1078969290.html
Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T14:01+0300
2023-12-26T14:01+0300
2023-12-26T14:08+0300
dünya
azerbaycan
fransa
persona non grata
büyükelçilik
istenmeyen kişi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanı diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 'istenmeyen kişi' olarak ilan ettiği 2 elçilik çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
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azerbaycan, fransa, persona non grata, büyükelçilik, istenmeyen kişi
azerbaycan, fransa, persona non grata, büyükelçilik, istenmeyen kişi
Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
14:01 26.12.2023 (güncellendi: 14:08 26.12.2023)
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.
Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanı diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
26 Aralık tarihinde Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Boyon Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Fransa Büyükelçiliği'nin iki çalışanının diplomatik statüye uygun olmayan ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği Fransız Büyükelçinin dikkatine sunuldu ve bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri talep edildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 'istenmeyen kişi' olarak ilan ettiği 2 elçilik çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.