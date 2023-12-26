https://sputniknews.com.tr/20231226/asgari-ucretle-birlikte-8-ucret-daha-degisiyor-primler-stajyer-kidem-tazminati-1078958625.html

Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor: Primler, stajyer, kıdem tazminatı...

Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor: Primler, stajyer, kıdem tazminatı...

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidilecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T12:48+0300

2023-12-26T12:48+0300

2023-12-26T12:54+0300

ekonomi

asgari ücret

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gss

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ssk

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Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok ödemede de yükseliş olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak? Asgari ücret zammı ile hangi kalem ne kadar artacak?Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kıdem tazminatı zammı ne kadar olacak?Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alındığına dikkat çeken uzman, "Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, zam sonrasında bu tutarın 20 bin 121 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yani 10 yıllık bir çalışan üzerinden örnek vermek gerekirse 134 bin 140 TL alacak iken yıl başında işten çıkması halinde bu tutar 201 bin 210 TL’ye yükselecek. Şu anda asgari ücret alan bir çalışan için geçerli, daha yüksek maaş alanlar daha yüksek kıdem tazminatı elde edeceklerdir" dedi.GSS primleri ne kadar artacak?Sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği GSS primleri için de konuşan, Kurtuluş "Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.65 yaş aylığı ne kadar olacak?Milliyet'in haberine göre, 65 yaş aylığı bugün 2 bin 680 TL olarak ödenirken zam sonrası 4 bin 20 TL olarak ödenecek. Stajyer maaşı ne kadar olacak?Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3 bin 420.57 TL iken yeni zam sonrasında 5 bin 130.86 TL’ye yükselecek.Borçlanma ne kadar olacak?Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek ve bu borçlanmaları yapmayı düşünen çalışanların 31 Aralık’tan önce müracaat etmeleri büyük önem taşıyor. Kurtuluş, "Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 214.62 TL’ye yükselecektir. Burada önemli bir ayrıntı var. 31 Aralık’a kadar yaptığınız müracaatların neticelenmesi hemen gerçekleşmeyecektir. Öncelikle sizin başvuru yaptığınız şartları taşıyıp taşımadığınız SGK tarafından incelenecektir. Eğer şartları taşıyorsanız size 1 aylık süre verilecektir. Bu da 45 ile 60 gün arasındaki bir süreye tekabül ediyor. Yani siz ödemeyi şubat ayının sonuna doğru yaparken, ödemeleriniz 2023 yılı fiyatları olacak. Bu borçlanmayı yapmayı düşünenlerin bu şekilde yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi ve ekledi:Engelli aylığı ne olcak?

https://sputniknews.com.tr/20231221/etiketler-degisiyor-asgari-ucret-belli-olmadan-zamlar-gelmeye-basladi-1078668664.html

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