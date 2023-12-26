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https://sputniknews.com.tr/20231226/asgari-ucretle-birlikte-8-ucret-daha-degisiyor-primler-stajyer-kidem-tazminati-1078958625.html
Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor: Primler, stajyer, kıdem tazminatı...
Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor: Primler, stajyer, kıdem tazminatı...
Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidilecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
gss
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kıdem tazminatı fonu
işsizlik maaşı
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Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok ödemede de yükseliş olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak? Asgari ücret zammı ile hangi kalem ne kadar artacak?Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kıdem tazminatı zammı ne kadar olacak?Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alındığına dikkat çeken uzman, "Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, zam sonrasında bu tutarın 20 bin 121 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yani 10 yıllık bir çalışan üzerinden örnek vermek gerekirse 134 bin 140 TL alacak iken yıl başında işten çıkması halinde bu tutar 201 bin 210 TL’ye yükselecek. Şu anda asgari ücret alan bir çalışan için geçerli, daha yüksek maaş alanlar daha yüksek kıdem tazminatı elde edeceklerdir" dedi.GSS primleri ne kadar artacak?Sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği GSS primleri için de konuşan, Kurtuluş "Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.65 yaş aylığı ne kadar olacak?Milliyet'in haberine göre, 65 yaş aylığı bugün 2 bin 680 TL olarak ödenirken zam sonrası 4 bin 20 TL olarak ödenecek. Stajyer maaşı ne kadar olacak?Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3 bin 420.57 TL iken yeni zam sonrasında 5 bin 130.86 TL’ye yükselecek.Borçlanma ne kadar olacak?Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek ve bu borçlanmaları yapmayı düşünen çalışanların 31 Aralık’tan önce müracaat etmeleri büyük önem taşıyor. Kurtuluş, "Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 214.62 TL’ye yükselecektir. Burada önemli bir ayrıntı var. 31 Aralık’a kadar yaptığınız müracaatların neticelenmesi hemen gerçekleşmeyecektir. Öncelikle sizin başvuru yaptığınız şartları taşıyıp taşımadığınız SGK tarafından incelenecektir. Eğer şartları taşıyorsanız size 1 aylık süre verilecektir. Bu da 45 ile 60 gün arasındaki bir süreye tekabül ediyor. Yani siz ödemeyi şubat ayının sonuna doğru yaparken, ödemeleriniz 2023 yılı fiyatları olacak. Bu borçlanmayı yapmayı düşünenlerin bu şekilde yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi ve ekledi:Engelli aylığı ne olcak?
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Asgari ücretle birlikte 8 ücret daha değişiyor: Primler, stajyer, kıdem tazminatı...

12:48 26.12.2023 (güncellendi: 12:54 26.12.2023)
© AAAsgari ücret desteği
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA
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Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidilecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerinde artışlar olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak?
Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok ödemede de yükseliş olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak? Asgari ücret zammı ile hangi kalem ne kadar artacak?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücrette yüzde 50’lik artış bekliyoruz. Bu artışla birlikte 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 103 TL olmasını bekliyoruz. Görüşmelerde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ikinci görüşmeler tamamlandı. Üçüncü görüşmelerde artık rakamlar masaya yatırılıp anlaşma sağlanacaktır. Hükümet, işçi ve işveren tarafından 5’er temsilci masada bulunuyor. Burada her birinin mutabık kalmasıyla oy birliği, taraflardan ikisinin mutabık kalması halinde oy çokluğu ile asgari ücretin belirlenmesi söz konusu olacak.

2023 yılında sadece işveren tarafı ile hükümet tarafı yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak belirlemiş işçi tarafı mutabakatta yer almamıştı. Bu sene umudumuz tüm tarafların ortak imza atmasıyla yeni asgari ücretin belirlenmesi noktasındadır.

Asgari ücretle birlikte hayatımızda neler değişecek? İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.

Bunlar asgari ücretle birlikte asgari ücret oranı kadar artacaktır. Biz yeni asgari ücrette yüzde 50 artış beklediğimizi göz önünde bulundurursak burada yüzde 50 artış oranı tüm kalemlere yansıyacaktır.

İşsizlik ödeneği asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz, yüzde 40’ından da az olamaz. Şu andaki taban tutar 5 bin 365 TL, tavan tutar 10 bin 731 TL bunlar asgari ücrete gelecek yüzde 50’lik artışın ardından işsizlik maaşında taban 8 bin 48 TL’ye tavan ise 16 bin 96 TL’ye yükselecektir.

Kıdem tazminatı zammı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alındığına dikkat çeken uzman, "Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, zam sonrasında bu tutarın 20 bin 121 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yani 10 yıllık bir çalışan üzerinden örnek vermek gerekirse 134 bin 140 TL alacak iken yıl başında işten çıkması halinde bu tutar 201 bin 210 TL’ye yükselecek. Şu anda asgari ücret alan bir çalışan için geçerli, daha yüksek maaş alanlar daha yüksek kıdem tazminatı elde edeceklerdir" dedi.

GSS primleri ne kadar artacak?

Sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği GSS primleri için de konuşan, Kurtuluş "Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Milliyet'in haberine göre, 65 yaş aylığı bugün 2 bin 680 TL olarak ödenirken zam sonrası 4 bin 20 TL olarak ödenecek.

Stajyer maaşı ne kadar olacak?

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3 bin 420.57 TL iken yeni zam sonrasında 5 bin 130.86 TL’ye yükselecek.

Borçlanma ne kadar olacak?

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek ve bu borçlanmaları yapmayı düşünen çalışanların 31 Aralık’tan önce müracaat etmeleri büyük önem taşıyor. Kurtuluş, "Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 214.62 TL’ye yükselecektir. Burada önemli bir ayrıntı var. 31 Aralık’a kadar yaptığınız müracaatların neticelenmesi hemen gerçekleşmeyecektir. Öncelikle sizin başvuru yaptığınız şartları taşıyıp taşımadığınız SGK tarafından incelenecektir. Eğer şartları taşıyorsanız size 1 aylık süre verilecektir. Bu da 45 ile 60 gün arasındaki bir süreye tekabül ediyor. Yani siz ödemeyi şubat ayının sonuna doğru yaparken, ödemeleriniz 2023 yılı fiyatları olacak. Bu borçlanmayı yapmayı düşünenlerin bu şekilde yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi ve ekledi:

Engelli aylığı ne olcak?

"Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda bin 874 TL iken bin 811 TL’ye yükseliyor. 2 bin 811 TL olan tavan ücret de 4 bin 216.50 TL’ye yükseliyor. Bu engellilik oranına göre değişen bir maaştır.”
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EKONOMİ
Etiketler değişiyor: Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı
21 Aralık, 07:39
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