https://sputniknews.com.tr/20231221/etiketler-degisiyor-asgari-ucret-belli-olmadan-zamlar-gelmeye-basladi-1078668664.html

Etiketler değişiyor: Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı

Etiketler değişiyor: Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Tüketiciler şikayet... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T07:39+0300

2023-12-21T07:39+0300

2023-12-21T07:39+0300

ekonomi

zam

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asgari ücret

asgari ücret 2023

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Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artması beklenen ürünler vatandaş daha zammını görmeden arttı. Fırsatçılar da gün gün etiketleri değiştiriyor. Cebine girmeyen paranın zammını ödemek zorunda kalanlar ise bu durumdan şikayetçi.Zam şikayeti yağdıÇok sayıda tüketici, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Artan şikayetlerin ardından 81 ilde 'zam' konusunda düğmeye basıldı. İstanbul'da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.Hangi ürünlere zam yapıldı?Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37.5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı. Tereyağ fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağa 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.

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