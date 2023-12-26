https://sputniknews.com.tr/20231226/arkeologlar-buldu-2-bin-300-yillik-olaganustu-kesif-bir-aileyeaitcikti-1078952502.html

Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif bir aileye ait çıktı

Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif bir aileye ait çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar, şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş bir deniz kabuğu mozaiği keşfetti. Bir... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:40+0300

2023-12-26T11:40+0300

2023-12-26T11:40+0300

roma

italya

arkeolojik kazı

arkeoloji

arkeolojik keşif

arkeolog

arkeolojik kazı

arkeolojik kalıntı

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072656048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dec19686027bd74ff3eda48a505ae1a.jpg

Live Science'ın haberine göre, Keşfedilen lüks mesken, şehrin merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı bir pazar yerinde olan ev için arkeologlar aristokratlara ait olduğunu düşünüyor. Ev içerisinde bulunan mozaiğin, deniz kabuğu parçaları, mavi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pulları ve diğer taşlarla bezendiği öğrenildi.Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, bulunan mozaiği "gerçekten olağanüstü" olarak niteledi. Ayrıca Russo, "Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey" ifadelerini kullandı.Russo, ilk Romalı hükümdarın arkadaşı ve damadı Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolama depolarının inşa edildiği bölgede beş yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin keşfedildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/nasa-100-isik-yili-uzaklikta-yildizlararasi-filmindeki-gezegeni-kesfetti-1-yil-11-gun-suruyor-1078841246.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

roma, italya, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı