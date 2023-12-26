https://sputniknews.com.tr/20231226/arkeologlar-buldu-2-bin-300-yillik-olaganustu-kesif-bir-aileyeaitcikti-1078952502.html
Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif bir aileye ait çıktı
Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif bir aileye ait çıktı
İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar, şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş bir deniz kabuğu mozaiği keşfetti. Bir... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T11:40+0300
2023-12-26T11:40+0300
2023-12-26T11:40+0300
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Live Science'ın haberine göre, Keşfedilen lüks mesken, şehrin merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı bir pazar yerinde olan ev için arkeologlar aristokratlara ait olduğunu düşünüyor. Ev içerisinde bulunan mozaiğin, deniz kabuğu parçaları, mavi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pulları ve diğer taşlarla bezendiği öğrenildi.Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, bulunan mozaiği "gerçekten olağanüstü" olarak niteledi. Ayrıca Russo, "Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey" ifadelerini kullandı.Russo, ilk Romalı hükümdarın arkadaşı ve damadı Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolama depolarının inşa edildiği bölgede beş yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin keşfedildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/nasa-100-isik-yili-uzaklikta-yildizlararasi-filmindeki-gezegeni-kesfetti-1-yil-11-gun-suruyor-1078841246.html
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roma, italya, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı
roma, italya, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı
Arkeologlar buldu, 2 bin 300 yıllık olağanüstü keşif bir aileye ait çıktı
İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar, şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş bir deniz kabuğu mozaiği keşfetti. Bir aristokratın olduğu düşünülen bir evde keşfedilenlerin Roma Cumhuriyeti'nin son yıllarında yaşayan senatör bir aileye ait olduğu düşünülüyor.
Live Science'ın haberine göre, Keşfedilen lüks mesken, şehrin merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı bir pazar yerinde olan ev için arkeologlar aristokratlara ait olduğunu düşünüyor.
Ev içerisinde bulunan mozaiğin, deniz kabuğu parçaları, mavi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pulları ve diğer taşlarla bezendiği öğrenildi.
Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, bulunan mozaiği "gerçekten olağanüstü" olarak niteledi. Ayrıca Russo, "Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey" ifadelerini kullandı.
Russo, ilk Romalı hükümdarın arkadaşı ve damadı Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolama depolarının inşa edildiği bölgede beş yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin keşfedildiğini kaydetti.