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NASA, Yıldızlararası filmindeki sularla kaplı gezegeni keşfetti: 1 yıl sadece 11 gün sürüyor
NASA, Yıldızlararası filmindeki sularla kaplı gezegeni keşfetti: 1 yıl sadece 11 gün sürüyor
NASA, TOI-1452 adında, sularla kaplı bir gezegen keşfettiğini duyurdu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
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NASA, 'Yıldızlararası' filmindeki su gezegenine benzer, 'Süper dünya' adı verilen ve kendi yıldızı etrafında dönüşünü 11 günde tamamlayan bir gezegen keşfetti. Dünyaya oranla yaklaşık beş kat büyük kütleye sahip olan Süper dünya, bilimsel adıyla TOI-1452, gezegenimize 100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin, kalın bir su tabakasıyla tamamen kaplı bir 'okyanus gezegeni' olma ihtimali, bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bu benzeri görülmemiş keşif, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu kullanılarak Montréal Üniversitesi'nde çalışan bir grup bilim insanı tarafından yapıldı.TOI-1452'nin kütlesi dünya ile kıyaslandığında oldukça büyük olsa da, boyutu yaklaşık olarak yüzde 70 daha büyük ve yoğunluğu derin okyanuslara işaret ediyor. Yani, Süper dünya çok büyük oranda sularla kaplı, dev dalgaların olduğu devasa bir su okyanus gezegenine benzer olabilir. NASA'nın bu buluşu, ünlü Yıldızlararası (Interstellar) filmindeki gezegeni hatırlatıyor. Ancak bilim insanları, şu anda bu gezegenin yaşam için uygun olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.NASA'nın James Webb teleskobu, bu uzak dünya hakkında daha fazla bilgi edinmede kilit bir rol oynayacak. Ancak henüz uzmanlar, bu keşif sayesinde yıldızlar arasında ne tür ilginçliklerin olabileceğini anlamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğini belirtiyor.
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nasa, uzay, bilim, film, gezegen, dünya, interstellar, okyanus, keşif, james webb , james webb uzay teleskobu
nasa, uzay, bilim, film, gezegen, dünya, interstellar, okyanus, keşif, james webb , james webb uzay teleskobu

NASA, Yıldızlararası filmindeki sularla kaplı gezegeni keşfetti: 1 yıl sadece 11 gün sürüyor

13:50 23.12.2023 (güncellendi: 14:05 23.12.2023)
© Fotoğraf : NASAVar olduğu düşünülen 9. Gezegen'in çizimi
Var olduğu düşünülen 9. Gezegen'in çizimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© Fotoğraf : NASA
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NASA, TOI-1452 adında, sularla kaplı bir gezegen keşfettiğini duyurdu.
NASA, 'Yıldızlararası' filmindeki su gezegenine benzer, 'Süper dünya' adı verilen ve kendi yıldızı etrafında dönüşünü 11 günde tamamlayan bir gezegen keşfetti. Dünyaya oranla yaklaşık beş kat büyük kütleye sahip olan Süper dünya, bilimsel adıyla TOI-1452, gezegenimize 100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Gezegenin, kalın bir su tabakasıyla tamamen kaplı bir 'okyanus gezegeni' olma ihtimali, bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bu benzeri görülmemiş keşif, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu kullanılarak Montréal Üniversitesi'nde çalışan bir grup bilim insanı tarafından yapıldı.
TOI-1452'nin kütlesi dünya ile kıyaslandığında oldukça büyük olsa da, boyutu yaklaşık olarak yüzde 70 daha büyük ve yoğunluğu derin okyanuslara işaret ediyor. Yani, Süper dünya çok büyük oranda sularla kaplı, dev dalgaların olduğu devasa bir su okyanus gezegenine benzer olabilir. NASA'nın bu buluşu, ünlü Yıldızlararası (Interstellar) filmindeki gezegeni hatırlatıyor.
Ancak bilim insanları, şu anda bu gezegenin yaşam için uygun olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
NASA'nın James Webb teleskobu, bu uzak dünya hakkında daha fazla bilgi edinmede kilit bir rol oynayacak. Ancak henüz uzmanlar, bu keşif sayesinde yıldızlar arasında ne tür ilginçliklerin olabileceğini anlamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğini belirtiyor.
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